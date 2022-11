Los pilotos destacan la experiencia del nuevo director de seguridad de MotoGP

Cargar el reproductor de audio

La retirada del campeón del mundo de 500cc de 1982, Franco Uncini, como responsable de seguridad de los Grandes Premios de la FIM ha propiciado la promoción al cargo del español Tomé Alfonso, que con una dilatada carrera dentro de la gestión en el motociclismo, lleva toda la temporada trabajando junto al propio Uncini y Loris Capirossi, miembro de la comisión de seguridad de MotoGP, para entender el marco de sus nuevas funciones.

El hecho de que Alfonso sea sobrino del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha levantado cierto revuelo en la sala de prensa del Circuit Ricardo Tormo, donde este fin de semana se celebra la última carrera de la temporada.

Mientras algunos pilotos aseguraron no estar al tanto de la decisión, algunos pesos pesados de la parrilla avalaron la experiencia del nuevo responsable de seguridad de los Grandes Premios de la FIM.

"Tomé tiene mucha experiencia con los circuitos. Hay que darle tiempo antes de juzgarlo, pero no siempre un piloto tiene la mejor perspectiva", dijo Aleix Espargaró, en referencia a que la comisión de seguridad hasta ahora había estado en manos de ex pilotos como Uncini y Capirossi.

"El circuito de Aragón es el que más ha mejorado en los últimos años en términos de seguridad", añadió el de Aprilia, recordando el papel como director del trazado turolense de Alfonso.

"Al final el que manda pone la gente de su confianza y es así. Cuando tu estas en una empresa privada el jefe pone a la gente en la que confía, y Tomé tiene experiencia", respondió Marc Márquez cuando motorsport.com le preguntó por el nombramiento.

Por si te lo perdiste: Uncini deja MotoGP y Tomé Alfonso le sustituye como responsable de seguridad

"Está claro que el nivel de Uncini era muy alto, pero creo que Tomé lo puede hacer muy bien. Lo importante es que el grupo que se encarga de ver la seguridad de los circuitos tenga buena comunicación con los pilotos y, sobre todo, buena relación con el grupo de trabajo de Dorna. Si tienen confianza entre ellos, todo funcionará mejor", fue la valoración del piloto de Honda.

También Maverick Viñales estuvo en la misma línea a la hora de opinar sobre el cambio en la cúpula de la seguridad.

"Es una novedad que me gusta bastante, he hablado mucho con Tomé, y no solo aquí, también fuera de los circuitos, y me parece una persona muy capacitada y con mucha experiencia. Nos va a ayudar mucho a entender los asfaltos, como mejorar las pistas, creo que Tomé va a convertirse en una figura importante de aquí al futuro, sobre todo porque vienen muchos circuitos nuevos en los próximos años y vamos a necesitar mucha información y alguien inteligente que sepa si una pista es, en términos de seguridad, apta o no para competir las MotoGP", zanjó Viñales.

Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 1 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso 2 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 3 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 4 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 5 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 6 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Viegas, Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 7 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Jorge Viegas, Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 8 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 9 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 10 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 11 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 12 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports 13 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Jorge Viegas 14 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Jorge Viegas 15 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Viegas 16 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso 17 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Franco Uncini, FIM Grand Prix Safety Officer 18 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Loris Capirossi, Tomé Alfonso 19 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images