Los pilotos de MotoGP reflexionan sobre el ‘ciberacoso’ en redes sociales

El piloto de Yamaha cerró su cuenta de Twitter tras mantener un intercambio de palabras con algunos seguidores a propósito de una noticia que Viñales catalogó de “absolutamente falsa”.

El enfado del corredor no era tanto con los haters o seguidores, como por darle veracidad a una información que por sí misma no se mantenía por ningún lado.

Sin embargo, muchos entendieron que Maverick se había cansado de las críticas y el odio que, en muchas ocasiones, se esconde detrás de ellas, en la mayoría de los casos procedentes de cuentas falsas o simplemente anónimas.

Una tendencia que en algunos ámbitos ha empezado a movilizar a deportistas e instituciones. Este mismo jueves, la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (UEFA) anunciaba un apagón en sus redes sociales por medio, precisamente, de un tuit:

“La UEFA se unirá a una coalición de las partes interesadas del fútbol inglés al permanecer en silencio en sus plataformas de redes sociales este fin de semana.

El objetivo del boicot es mostrar solidaridad en la lucha contra el abuso en línea”, decía el anuncio, un apagón que se alargará hasta el lunes por la noche.

Otros pilotos, como Jack Miller, también mostraron su enfado con el tono de los comentarios que recibía en algunas redes sociales, criticando que se hicieran de forma anónima y para hacer daño a los deportistas.

“A veces se inventan cosas. El problema es que se inventan una información y siembran la duda. Y ese es el mayor problema que existe, porque hay muchas cosas que realmente nadie sabe. Lo que se habla dentro de un equipo ni Dios lo sabe, solo el equipo, y ese es el mayor problema que existe, que se inventen una cosa que nadie la sabe”, dijo Maverick este jueves.

Dorna, la empresa gestora de MotoGP, ha invertido grandes cantidades de dinero protegiendo la marca en las redes sociales, sobre todo impidiendo el pirateo. Sin embargo, no ha entrado en el tema de los ataques a sus pilotos en línea.

“Al final es un tema de educación, no creo que haya nada que alguien pueda hacer al respecto”, valoró el de Yamaha.

“Yo he cerrado Twitter porque personalmente mis prioridades son Instagram y Tik Tok, que es donde en realidad podemos tener potencial. Twitter es una cosa más seria, más de noticias, un poco fuera de mi perfil. Esa es la idea por la que he cerrado la cuenta. Llevaba años queriendo salir de ahí, pero no encontraba la situación, pero hablando con el equipo que me lleva las redes sociales, llegamos a la conclusión de que tenemos más volumen en las otras redes, así que decidimos cerrar Twitter”, explicó Maverick.

La fake news que provocó la reacción aseguraba que el piloto había amenazado a Dorna con dejar MotoGP por haberle anulado las vueltas en la Q2 de Portugal.

“Se inventaron que yo había amenazado con dejar MotoGP. ¿Cómo voy a hacer eso?, si está haciendo un campeonato espectacular, ¿estamos locos? Además, el tema de las vueltas canceladas no está ni en manos de Dorna, eso lo decide un comisario. Realmente hay muchas cosas que se inventan, pero esta en particular es absolutamente falsa y errónea. No hay mucho más que añadir”, quiso zanjar el catalán el tema.

Franco Morbidelli, con su habitual capacidad de reflexión, también hizo una valoración al respecto durante la rueda de prensa de este jueves en Jerez.

“Vi que Maverick había eliminado su cuenta y la verdad es que me sabe mal, es algo deplorable, una lástima, por culpa de alguien que sencillamente lo que quiere hacer es liberar su odio, y escogen a un tío importante como es Maverick para verter ese odio, y sus frustraciones sin importarles un bledo como llega el mensaje, es deplorable”, insistió Franco.

“Es algo que se ve muy usualmente en las redes, me sabe mal que haya cortado su conexión con los fans por culpa de algún estúpido sin educación. Espero que vuelva. Personalmente nunca he experimentado algo parecido al ciberacoso. Algunas críticas te hacen hasta gracia, pero cuando la cosa se pone dura ya no hace tanta”, añadió el italiano.

Marc Márquez, que sabe de primera mano lo duros que pueden llegar a ser algunos comentarios a raíz de lo que sufrió tras filtrarse que se iba a vivir a Andorra, o el enfrentamiento con Valentino Rossi, todo ello en 2015, coincide con Maverick en dónde está el problema.

“Los medios sociales son el presente y el futuro, pueden ser muy positivos y negativos. Lo positivo es que te acercan a los fans de forma más directa, pero lo malo es que te pueden llegar a perjudicar. Lo que no me gusta son las fake news".

“Creo que debería ser diferente la forma de poder acceder a una cuenta en una red social, deberías tener que poner tu nombre real y que te pidieran el DNI, eso evitaría muchos problemas”.

Marc comentó también su experiencia personal. “Desde 2015 las redes sociales las he retirado de mi vida, tengo a gente que me avisan si tengo que ver algo, lo cuido pero sin prestar mucha atención”, zanjó.

Fabio Quartararo es otro habitual, sobre todo en instagram, donde mantiene una gran actividad.

“Es fácil comentar cuando estás sentado en el sofá de casa, decir que has hecho una mala carrera. Yo no miro mucho los comentarios y eso ayuda, siempre habrá quien critique cuando van las cosas mal, pero esa misma persona te alabará cuando ganas. Lo más importante es no mirar los comentarios que lanza la gente”, aconsejaba el francés, líder del Mundial.

Otro gran usuario de redes sociales es Aleix Espargaró, quien ha mantenido grandes luchas con sectores de usuarios a cuenta del ciclismo y, sobre todo, el fútbol.

El corredor de Aprilia fue interrogado por la acción de Viñales de cerrar su cuenta de twitter.

“Lo único que puedo decir de este odio que estamos viendo en las redes sociales es que la gente, al final, dejará que sean las empresas quienes se ocupen de las redes sociales y no sean los propios pilotos, por ejemplo yo mismo, quien las maneje”.

“Tenemos que tratar con la gente a la que no le guste algo de ti, para mejorar y tener éxito en la vida tienes que aceptar las críticas. Pero el problema es cuando vemos a twitter, que es uno de los peores lugares, con mucho odio. Vemos mucho odio y no tienes que lidiar con eso, porque al final conozco a Maverick y es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, es un chico muy, muy bueno”, sigue Aleix.

“¿Por qué tiene que lidiar con el odio de alguien cuando terminas una carrera el segundo o el 12º? Estoy muy enojado por esto y, sinceramente, Maverick ha sido el primero, pero creo que Jack (Miller) también estuvo cerca de hacerlo. Yo también estoy pensando en cerrar twitter, así que creo que todo el mundo tendrá que relajarse. Si no, todos los deportistas cerrarán sus perfiles”, reflexionó Aleix.

