¿Cómo afectarían los mensajes de radio a los pilotos de MotoGP?

Los pilotos de MotoGP reciben información cuando están sobre el asfalto desde su pizarra al pasar por la recta de meta, a través de mensajes en el dashboard, mirando las pantallas gigantes situadas a lo largo del circuitos y con las banderas ondeadas por los comisarios en pista para advertir de algún peligro o accidente.

Esto último suscitó algunas críticas la temporada pasada después de endurecer la normativa con bandera amarilla. Por ello, Dirección de Carrera buscó un sistema para mejorar la comunicación con los pilotos durante los entrenamientos y las carreras.

El piloto de Honda Stefan Bradl fue el encargado de probar el dispositivo de radio que permitía informar directamente al piloto de cualquier incidencia o penalización desde el box.

El sistema de radio en MotoGP no está maduro

Para Johann Zarco, que en 2021 correrá en el Pramac Ducati, todavía hay que pulir muchos detalles: "Creo que la información por radio puede molestar mucho", comentó el francés. "Con el dashboard ahora es posible enterarse de bastante".

Los pilotos no solo reciben instrucciones del equipo a través del dashboard para entrar a boxes o cambiar de mapa. También son informados de la presencia de alguna bandera en pista o cualquier penalización.

Zarco, sin embargo, admite que no aprovecha mucho la comunicación desde el dashboard: "Sinceramente no lo uso demasiado porque no es fácil leerlo todo y tienes otras cosas que hacer como piloto".

El problema de recibir demasiada información

"Aunque puedas hacer eso, si eres lo suficientemente fuerte y no tienes que pensar mucho en la estrategia para controlar la carrera, no hay que compartir todo".

El de Cannes pone por ejemplo la temperatura de los neumáticos, un tema delicado en 2020 debido a la fecha de las últimas carreras en Europa que hizo que algunos pilotos solo pudieran usar el medio y el blando.

"No se nos muestra en el dashboard. A veces puede ayudar para saber cuánto puedes apretar o no, pero también puede causar confusión o nerviosismo. Además, lo puedes sentir por tu propia experiencia", zanja.

