Los pilotos de MotoGP se quejan de las escapatorias de grava de Assen tras los serios accidentes

Algunos pilotos de MotoGP están presionando para que se hagan cambios en las escapatorias de grava del TT Circuit de Assen tras varios accidentes escalofriantes que han tenido lugar este fin de semana, durante el Gran Premio de los Países Bajos.

Aunque la cita neerlandesa ofreció una de las rondas con más acción de la temporada 2026, el gran premio también estuvo marcado por varios incidentes fuertes en pista. En particular, Fermin Aldeguer quedó descartado para competir hasta después del parón veraniego tras fracturarse una vértebra en la Práctica del viernes, y Marco Bezzecchi acabó en el hospital el domingo después de una caída a alta velocidad en la segunda vuelta.

En ambos casos, los pilotos salieron rodando por la grava, en las curvas 11 y 15 de 'La Catedral', respectivamente, golpeando el suelo varias veces antes de detenerse finalmente.

Marc Márquez, quien también sufrió una pequeña caída en la curva 16 en los Libres 1, afrontó el fin de semana de Assen con cautela, consciente de que cualquier error podría resultar en otro largo periodo fuera de competición. Después de la carrera del domingo, el piloto oficial de Ducati reiteró sus preocupaciones sobre la seguridad de la pista, argumentando que hay que hacer más para evitar que los pilotos salgan lanzados por el aire a alta velocidad.

"Assen es un circuito muy bonito”, dijo el vigente campeón. "Ya lo dije el año pasado y lo seguiré diciendo este año: tienen que hacer algo con las zonas de escapatoria, porque cada piloto que entra en la grava a alta velocidad sale volando".

"Así que no sé qué tenemos que hacer, pero el viernes vimos a Fermin lesionarse. Fue una caída normal, pero al entrar en la grava, golpeó [el suelo]. Hoy, Bezzecchi empezó a rodar al entrar en la grava, así que tienen que entender qué tienen que hacer".

Bezzecchi perdió la parte delantera de su Aprilia en la curva 15 mientras perseguía a Márquez por el tercer puesto. Al llevar demasiada velocidad de entrada en la rápida curva de izquierdas, el italiano rodó tras impactar con el escalón de grava antes de detenerse justo antes de las barreras, en la entrada del pitlane.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El hasta entonces líder del campeonato fue llevado al hospital para una evaluación adicional, pero finalmente recibió el alta de los médicos después de que los escáneres confirmaran que no había sufrido ninguna lesión.

Luca Marini, de Honda, dijo que las consecuencias del incidente podrían haber sido peores, mientras pidió a los organizadores ampliar la zona de escapatoria en la curva 15.

"Creo que tuvo mucha suerte de no golpear el muro", dijo el transalpino. "Tuvo muchísima suerte y espero que esté bien y que tenga una pronta recuperación para Sachsenring. Pero seguro que hablaremos sobre esa zona de escapatoria, porque podemos mejorarla. Con las motos de ahora, la velocidad en curva es increíble. Y si te caes ahí, quizá no haya suficiente espacio, porque como se vio, incluso estaba rodando por la grava".

"El problema es que pones grava, pero empiezas a rodar mucho. Así que quizá solo hace falta tener más espacio, también con un poco de hierba, como vimos en el incidente de Jorge Martín en la curva 12 [en los entrenamientos libres]. Sin grava, con hierba, fue perfecto".

"Martín no saltó, no rodó como lo hizo Aldeguer. Aldeguer se cayó muy despacio, pero empezó a saltar en la grava. Porque al final, cuando te caes aquí, nunca vas lento. Siempre llegas a la grava súper rápido. Así que hablaremos con la Comisión de Seguridad e intentaremos mejorarlo, porque el muro tampoco estaba en una buena posición. Pero también en la curva 7 vimos que tampoco. Es algo que podemos mejorar".

Maverick ViÑales comentó, por su parte, que le sorprendió que Aldeguer sufriera una lesión tras una caída relativamente lenta en la curva 11: "He visto [la caída de Bezzecchi] en la repetición, y un poco como Aldeguer; cuando golpean la grava, vuelan muy alto".

"Por la caída de Bezzecchi, es difícil de entender, pero puede ser por la posibilidad de que vaya realmente rápido cuando entra en la grava. Pero Aldeguer no iba rápido. Fue un accidente normal; un pequeño highside, pero una caída normal".

El compañero de equipo de Bezzecchi y nuevo líder del campeonato, Jorge Martín, piensa que él mismo escapó de posibles lesiones tras su propio incidente en la curva 12 durante los entrenamientos: "Por suerte, había mucha zona de escapatoria y después de todo el asfalto, teníamos algo de verde y no grava. Creo que si hubiera habido algo de grava, no habría sido bueno".