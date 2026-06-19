Los pilotos prueban la salida sin el dispositivo delantero, que se suprimirá a partir de Silverstone

Entre los numerosos cambios que llegarán a MotoGP la próxima temporada, está la supresión de todos los dispositivos de altura, los famosos 'device' o 'holeshot', un sistema hidráulico sin electrónica que baja la moto, tanto en las salidas en parrilla, cuando se usa uno delantero y otro trasero, como cuando las motos están en marcha, cuando solo se usa el trasero en situaciones concretas en las que el piloto quiere bajar pa parte trasera de su moto.

Sin embargo, en medio de las negociaciones entre los fabricantes y MotoGP, se tomó la decisión de que, antes de la próxima temporada, y en aras de una mayor seguridad, se suprimiera ya el dispositivo delantero de salida a partir del GP de Gran Bretaña, que se celebra el fin de semana del 9 de agosto, y hasta final de temporada.

Este viernes, en Brno, la dirección deportiva de MotoGP programó una sesión de ensayos de salida sin el dispositivo delantero, para recabar datos e información de parte de los pilotos, que al final del día dieron su opinión de la prueba.

"Creo que nos tienen que dar un poco más de tiempo para que nos adaptemos", dijo Marco Bezzecchi, líder del Mundial. "Es una idea que se está considerando, habrá que evaluarla después de probarla varias veces. Ahora mismo no tengo un veredicto", sobre si es mejor suprimirlo o no, añadió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Yo, cuando llegué a MotoGP, estos dispositivos ya se habían introducido. Puede que después del próximo gran premio, que seguiremos probándolo, tendré una idea más clara. Es más seguro que nos den algo más de tiempo. Ahora parece que todo sea culpa del regulador de altura, pero yo prefiero hacer más pruebas. De todas formas, yo aceptaré lo que me digan", dijo el italiano.

Para su compañero de equipo, Jorge Martín, sí hay un factor de seguridad que aconseja suprimir el dispositivo. "Ha ido bien (la prueba), lo notas porque llegas más lento a la primera curva, pero el tiempo de 0 a 100 no es tan diferente sin los dispositivos de altura, así que creo que para Aprilia no es un gran problema no tenerlos", valoró.

"A nivel de seguridad sí creo que es mejor no tenerlo, porque a la que frenas notas que la horquilla trabaja, pero si llegas con la horquilla bloqueada no sientes nada hasta que bajas a 130mm". El segundo de la general del campeonato, es de los que no esperaría a Silverstone. "Personalmente lo quitaría ya, a nivel de rendimiento para Aprilia nos beneficia tenerlo, pero pensando en la seguridad lo quitaría ya. Es lo mejor para todos", opinó.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Otro que secundó la moción de quitarlo de forma inmediata fue Pedro Acosta.

"Los ensayos de salida no tengo la sensación de que sea más seguro. Yo, si quitara los dispositivos de altura, los quitaría los dos y ya. Es un cambio que tendremos que hacer en cuatro meses. Sí los quitara, los quitaría los dos o no quitaría ninguno. Con el de delante activado aún puedes hacer la curva; con el de detrás, no", advirtió que lo mejor era suprimir todos esos 'devices' y dejar la moto lo más estándar posible.

El piloto de Ducati, Pecco Bagnaia, se alinea con los que consideran que es más seguro quitarlos, pero pidió que los pilotos fueran a la Comisión de Seguridad para discutirlo de forma consensuada. "Cada uno mira por sus intereses, y es normal que sea así. Espero, al menos, que los pilotos vayan a la Comisión de Seguridad para poder discutirlo", pidió el de Ducati. "Yo me encontré muy bien en los ensayos de salida sin el regulador delantero. Me gustaría que los quitaran desde ya. Para mí, es mucho más Seguro sin ellos.

También Joan Mir hizo el ensayo de salida sin los dispositivos. "La prueba con y sin el regulador, está claro que la salida es más lenta sin el dispositivo. Pero la curva se hace mucho más previsible. Para mí es más peligroso con el sistema. Yo lo quitaría", abogó, como la mayoría.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El rookie Diogo Moreira, por su parte, cree que sin los reguladores de altura el piloto será más importante. "Lo probé por la mañana sin dispositivo y es más fácil, más seguro para todos. No tiene que frenar tan fuerte en la primera curva, se puede jugar más con el freno. Creo que será más limpia la salida y la primera curva, pero no tengo ni idea de si se va a quitar este año. El problema no es atrás, es el dispositivo de delante. Si lo quitan el piloto podrá actuar más, jugando con el embrague, con el caballito, será más interesante la salida porque el piloto podrá marcar la diferencia".

El que no quiso complicarse la vida fue Marc Márquez, el actual campeón del mundo sale de una lesión y sigue ahorrando toda la energía que puede, por lo que no quiso complicarse la vida.

"Hice todas las salidas con los reguladores de altura activados, porque en esta carrera los usaremos", fue su razonamiento, ya que hasta después del parón veraniego no llegará el cambio, por lo que en Brno este fin de semana, en Assen la próxima y en Alemania el 12 de julio, los dispositivos, si no hay un cambio ahora mismo no planeado, se mantendrán en las motos.