Los pilotos presionan para endurecer la norma de los límites de pista

En las últimas temporadas, el Mundial de MotoGP ha puesto el ojo en la práctica de exceder los límites de la pista por parte de los pilotos. A medida que ha ido creciendo la seguridad de los circuitos, el asfalto pintado de color verde ha ido sustituyendo a la hierba y la grava en los inicios de las escapatorias, a continuación de las líneas blancas que delimitan la pista y, en su caso, los pianos, un pavimento que muchos pilotos aprovechan para ensanchar la pista.

Esto ha llevado a aumentar la vigilancia por parte de los comisarios y a implementar sanciones más duras. En los entrenamientos, si se pisa fuera de la pista se anula la vuelta. En carrera, si se pisa tres veces se avisa al piloto, que al llegar a cinco infracciones es sancionado. En la última vuelta, con solo pisar una vez se pierde una posición, un castigo que ha costado ya alguna victoria, como el pasado año a Jorge Martín o, más recientemente, a Joe Roberts.

De hecho, este año se ha implementado un nuevo sistema electrónico, instalado en las curvas en las que Dirección de Carrera considera que se gana tiempo, unos ‘chivatos’ que avisan cuando un piloto pisa con los dos neumáticos fuera del límite.

En un circuito estrecho como el de Assen, muy estrecho en algunos puntos, esta práctica se ha disparado este viernes en el arranque del Gran Premio de los Países Bajos, donde se han visto muchas vueltas canceladas en las tres categoría.

Aunque algunos pilotos consideran que, normalmente, no se gana tiempo excediendo la pista –incluso Fabio Quartararo aseguró que perdió algunas décimas en la carrera de Barcelona, cuando fue sancionado por saltarse la chicane–, otros sí piensan que la norma no solo debe cumplirse, si no que debería endurecerse.

En las reuniones de la Comisión de Seguridad que se celebran en cada gran premio se está tratando el tema y este mismo viernes estaba previsto que algunos pilotos pidieran más mano dura.

“No debería haber permisividad en los límites de pista”, aseguraba este viernes en Assen Aleix Espargaró.

“¿Por qué podemos traspasarlo tantas veces? No tiene ningún sentido”, reflexiona el piloto de Aprilia.

“Desde mi punto de vista, yo solo daría un aviso y al siguiente, penalización”, en lugar de los 3+2 de la norma actual en carrera.

“Antes había grava y seguramente perdías mucho tiempos si excedías el límite de la pista, o directamente te ibas al suelo. Si yo hiciera las reglas sería así, solo un aviso”, zanjó el de Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 62 Foto de: Dorna Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 62 Foto de: Dorna Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini tras su caída 11 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Arrancada Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Arrancada Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garett Gerloff, Petronas Yamaha SRT 15 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 16 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 17 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 18 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 19 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 20 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 27 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 28 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 29 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 30 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 31 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 32 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 33 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 34 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 35 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 36 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 37 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 42 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 43 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 44 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 45 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 48 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 49 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 50 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 51 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 52 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 53 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 54 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 55 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 56 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 57 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 58 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 60 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 61 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 62 / 62 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images