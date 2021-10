Los pilotos de MotoGP no ven con buenos ojos la llegada de la F1 a Qatar

Los cambios en la parte final del calendario de la temporada 2021 de Fórmula 1 llevaron a añadir un nuevo Gran Premio en Qatar. El país, además, cerró un acuerdo de diez años para tener una plaza fija hasta 2032.

17 años después del primer gran premio de MotoGP, Qatar abrirá las puertas del Circuito de Losail a la F1. Al igual que ocurre con las carreras de motos desde 2008, la de coches del mes que viene se celebrará de noche, aprovechando las condiciones meteorológicas más favorables y con el sistema de iluminación artificial.

El Circuito de Losail se ha utilizado en contadas ocasiones para competiciones de automovilismo, siendo testigo de la GP2 asiática, Speedcar y el WTCC, pero nada tan importante como la F1. Esta noticia fue un gran golpe mediático para el Estado, que también organiza el próximo mundial de fútbol, pero a algunos pilotos de MotoGP no les ha gustado la idea.

"Es bueno ver Fórmula 1 correr en los mismos circuitos que nosotros, es interesante ", comentó Franco Morbidelli. "Me gusta mucho la Fórmula 1, la sigo en todas partes, pero verles conducir en los circuitos en los que nosotros corremos es aún más impresionante, porque puedes ver la diferencia en los tiempos por vuelta y la velocidad que pueden alcanzar en las curvas. Es realmente impresionante, así que tiene un sabor diferente verles correr en las pistas donde también corre el MotoGP".

Aun así, el piloto italiano admitió: "Lo primero que pensé fue que probablemente habrá más baches". En esto coincide con varios pilotos.

"Es una mala noticia", dijo Aleix Espargaró: "Me encanta Qatar. Me encanta el circuito de Qatar, pero la Fórmula 1 lo destroza todo con su agarre, así que ya veremos. Me alegro por la gente de Qatar, porque van a poder disfrutar tanto de MotoGP como de la F1, lo cual es fantástico, pero en cuanto a la pista, ahora está muy plana, muy buena, y espero que no la destruyan demasiado".

Los pilotos de MotoGP se han quejado durante mucho tiempo de las irregularidades causadas por la F1 en el asfalto de las pistas que comparten ambas categorías. Aunque algunos parecen ajenos a esto, posiblemente debido al tipo de escenario, Barcelona puede citarse como el ejemplo más flagrante, al igual que el Red Bull Ring, con ambos circuitos sufriendo la ira de los pilotos cada año.

"Es una pena, nos van a estropear esta pista también y van a hacer baches en ella", señaló también Andrea Dovizioso tras el anuncio del próximo Gran Premio de F1 en Qatar. "Van tan rápido en las curvas que el asfalto sufre. Para nosotros, los pilotos de motos, no es bueno que 20 coches vayan por la misma línea que nosotros. Dicho esto, si intentan hacer el mayor número de carreras posible, es justo que también vayan a Qatar".

Sin embargo, los pilotos de motos pueden estar tranquilos, ya que la F1 solo ha anunciado hasta ahora una edición de su gran premio en Losail, programada del 19 al 21 de noviembre, con planes futuros que posiblemente impliquen la construcción de otro circuito. MotoGP celebrará su próxima carrera en Losail 15 semanas después de la F1, del 4 al 6 de marzo de 2022, un Gran Premio que marcará el inicio del campeonato como cada año.

