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Los pilotos de MotoGP creen que las 850cc serán menos físicas y más divertidas

Los pilotos de MotoGP afirman que las motos de 850cc exigirán menos esfuerzo físico y serán más divertidas de pilotar.

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck

Publicado: 17 oct 2026, 12:51

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Los pilotos de MotoGP han compartido sus últimas impresiones sobre las motos de nueva generación, a medida que el Mundial se prepara para un importante cambio en el reglamento en 2027.

Los pilotos de la categoría reina afirman que los próximos prototipos de 850cc, que entrarán en vigor el próximo curso, serán más ligeros y menos exigentes físicamente que las actuales motos de 1000cc, lo que hará que la experiencia en pista sea más agradable.

El desarrollo de la nueva generación de motos de MotoGP ha llegado a una fase en la que los corredores ya pueden ofrecer una valoración más definitiva de cómo rendirán cuando debuten el año que viene. Aunque el objetivo de la nueva normativa era reducir las velocidades y hacer que el campeonato fuera más sostenible, las motos de 850cc presentarán características significativamente diferentes a las de las máquinas a las que están acostumbrados.

Esto se deberá a un motor de menor cilindrada, un nuevo chasis, una menor dependencia de la aerodinámica y el cambio a neumáticos Pirelli. Para el piloto de pruebas de KTM, Pol Espargaró, el reglamento de 2027 supone un paso en la dirección correcta, ya que considera que las motos actuales, con un diseño muy centrado en la aerodinámica, suponen un esfuerzo físico excesivo para los pilotos.

"Yo elegiría la moto de 850cc. La moto de 1000cc exige muchísimo físicamente. Creo que es más peligrosa porque tiene mucha más potencia", afirmó. "Los neumáticos actuales los fabrica Michelin para soportar el elevado par motor que tienen las motos de MotoGP".

"Para llegar al final de la carrera, incluso si el piloto se vuelve loco y se pasa de la raya, acelerando a fondo y aplicando mucho par a la salida de las curvas, el neumático tiene que ser muy duro y la goma también, porque tiene que aguantar toda la carrera".

"Así que no es que los neumáticos sean peores o peligrosos. Los neumáticos están fabricados para este tipo de moto. Y este tipo de moto es muy, muy exigente en lo que respecta a la competición".

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Foto de: Qian Jun / MB Media vía Getty Images

"Así que es realmente una moto de competición. No creo que ningún aficionado pueda pilotar esta moto con los neumáticos actuales, porque el primer problema es que no sería posible alcanzar la presión delantera y la temperatura necesarias en los compuestos".

"Con la 850cc, todo cambia. La moto es mucho más manejable, más ligera y los neumáticos Pirelli son mucho más blandos, porque la moto permite que sean así. Así que todo es mucho más fácil".

Takaaki Nakagami, que compitió para LCR hasta 2024 antes de pasar a desempeñar el papel de piloto de pruebas con Honda, señaló el cambio de Michelin a Pirelli como la mayor novedad para 2027.

Cuando se le preguntó si le resultaban más divertidas las motos de 850cc, añadió: "Para mí, sí, me gustan más que las de 1000cc. Con ella no tengo que pensar en el dispositivo de altura trasero, así que es más sencillo. Además, el tamaño de los elementos aerodinámicos es un poco menor. Aun así, seguimos teniendo [aerodinámica], tenemos que utilizar todas estas piezas. Pero la moto se inclina de forma un poco más natural. Me gusta. Lo disfruto mucho".

Luca Marini, Honda HRC

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Luca Marini cree que las nuevas motos de 850cc se parecerán más a las actuales máquinas de Moto2, equipadas con motores Triumph de tres cilindros y 765cc y que montan neumáticos Pirelli. El italiano de HRC cree que el cambio de 2027 beneficiará a pilotos como Izan Guevara, Dani Holgado, Senna Agius y David Alonso, todos ellos procedentes de la categoría intermedia y que darán el salto el año que viene.

"Creo que los pilotos de Moto2 tendrán una ventaja muy grande en comparación con la transición anterior entre Moto2 y MotoGP. Así que para todos los que tengan la gran oportunidad de dar el salto en 2027, será fantástico. Creo que es el momento perfecto para ellos", afirmó el italiano, que correrá para Tech3 con una KTM en la próxima campaña.

"Así que creo que todo el mundo esperará mucho de ellos desde el principio, porque quizá la próxima moto de MotoGP se parecerá mucho más a la Moto2 que a la MotoGP [actual]", prosigui´ó.

Maverick Viñales describió la moto de 850cc como una "máquina de Moto2 con un buen motor" tras dar sus primeras vueltas con la KTM de 2027 en Spielberg, el mes pasado.

"Las motos de próxima generación son mucho más fáciles de pilotar y, físicamente, también [son menos exigentes]. Di unas cuantas vueltas y me resultó fácil. Hice 11 vueltas seguidas como si nada", afirmó el español, que aún se está recuperando de una lesión. "Las sensaciones con la moto son muy buenas. Es como una Moto2 con un buen motor. Fue una experiencia maravillosa", cerró.

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