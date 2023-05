Los pilotos de MotoGP, listos para reunirse con los comisarios en Le Mans

La temporada 2023 ha estado plagada de polémicas con los comisarios de la FIM, entre las que destacan la sanción a Marc Márquez en Portugal y los numerosos incidentes del Gran Premio de España.

Tras la cita de Jerez, el comisario jefe de la FIM y doble campeón del mundo de 500cc, Freddie Spencer, se reunirá con los pilotos por primera vez en varios años en la reunión de la Comisión de Seguridad del viernes en Le Mans para analizar lo sucedido hasta ahora en este 2023.

El vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, que se sintió frustrado en Jerez al tener que perder una posición por lo que los comisarios consideraron un adelantamiento agresivo sobre Jack Miller, espera que los pilotos puedan comprender mejor las decisiones de penalización en esta reunión.

"Realmente espero tener la posibilidad de entender su punto de vista y compartir el nuestro", dijo el italiano cuando Motorsport.com le preguntó qué esperaba obtener de la reunión. "Este podría ser ya un buen paso, porque, en este momento, personalmente no estoy entendiendo su punto de vista".

Fabio Quartararo -que recibió una penalización de una Long Lap Penalty en Jerez por una colisión con Miguel Oliveira que muchos consideraron un incidente puramente de carrera- fue más contundente en su respuesta, comentando: "Sólo espero que hagan su trabajo".

Johann Zarco, del Pramac Ducati, cree que los incidentes no se juzgan por igual y sugiere que se necesitan nuevos comisarios que "no se dejen influir por la popularidad" de algunos pilotos.

"Vamos a ver", respondió el francés. "Sabemos que no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando todo el tiempo y que siempre decimos que no parece lo mismo entre todos los pilotos. Por eso vamos a intentar que quizá haya otros que no puedan influenciarse más por la popularidad de los pilotos, para que haya más igualdad".

Maverick Viñales, de Aprilia, dijo que se limitará a escuchar lo que tengan que decir los comisarios, ya que considera que es difícil ser crítico con el proceso sin haber hecho el trabajo antes.

"Tengo mi propia opinión", comentó. "No me gustaría ponerme del lado de los comisarios, creo que es un trabajo muy complicado, sobre todo porque una acción la puedes ver de muchas maneras diferentes".

"No lo sé. Me quedaré callado y escucharé. Al final es su trabajo y creo que lo único que podemos pedir es igualdad en las sanciones, pero lo vuelvo a repetir: creo que es un trabajo muy difícil. No me gustaría hacerlo. Nunca lo he hecho, así que no lo sé. Creo que para entender este trabajo hay que hacerlo", dijo para finalizar.