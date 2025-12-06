Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Noticias
MotoGP

Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

Completada la temporada 2025 de MotoGP, toca hacer balance de las caídas sufridas por todos los pilotos, con Zarco encabezando la tabla con casi 30 accidentes.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Caída de Alex Márquez, Gresini Racing

La temporada 2025 del Mundial de MotoGP llegó a su fin hace unas semanas en Valencia, y con la pausa que da el parón invernal en el que estará inmerso el campeonato hasta que arranque la pretemporada de 2026, en Sepang a principios de febrero, toca repasar lo que ha sido el curso que se acaba de dejar atrás.

Uno de los aspectos que se puede medir para comprobar lo cómodos que han estado los pilotos durante un año es el de las caídas, el número de accidentes que han tenido durante todos los fines de semana de carrera, que este año han alcanzado una cifra récord de 22 grandes premios. Como consecuencia de ello, la cifra de caídas se ha visto incrementada respecto a campañas anteriores, al menos en las posiciones más altas de la tabla. A continuación, puedes comprobar cuántos incidentes ha sufrido cada piloto de MotoGP este año.

Piloto Marca Caídas en 2025 Caídas en 2024 Caídas en 2023 Caídas en 2022
Johann Zarco Honda 28 caídas 15 caídas 15 caídas 18 caídas
Jack Miller Yamaha 25 caídas 20 caídas 21 caídas 14 caídas
Franco Morbidelli Ducati 23 caídas 15 caídas 7 caídas 10 caídas
Alex Márquez Ducati 23 caídas 21 caídas 21 caídas 21 caídas
Joan Mir Honda 22 caídas 17 caídas 24 caídas 11 caídas
Pedro Acosta KTM 21 caídas 28 caídas No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP
Marco Bezzecchi Aprilia 19 caídas 18 caídas 20 caídas 23 caídas
Fermín Aldeguer Ducati 17 caídas No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP
Brad Binder KTM 17 caídas 19 caídas 15 caídas 9 caídas
Ai Ogura Aprilia 16 caídas No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP
Enea Bastianini KTM 15 caídas 13 caídas 13 caídas 18 caídas
Marc Márquez Ducati 14 caídas 24 caídas 29 caídas 18 caídas
Fabio Quartararo Yamaha 13 caídas 9 caídas 9 caídas 7 caídas
Raúl Fernández Aprilia 12 caídas 9 caídas 13 caídas 9 caídas
Pecco Bagnaia Ducati 11 caídas 9 caídas 7 caídas 14 caídas
Augusto Fernández Yamaha 10 caídas 19 caídas 23 caídas No estuvo en MotoGP
Alex Rins Yamaha 9 caídas 10 caídas 8 caídas 7 caídas
Miguel Oliveira Yamaha 9 caídas 6 caídas 15 caídas 9 caídas
Jorge Martín Aprilia 8 caídas 15 caídas 16 caídas 15 caídas
Somkiat Chantra Honda 8 caídas No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP
Lorenzo Savadori Aprilia 7 caídas 6 caídas 2 caídas 3 caídas
Fabio Di Giannantonio Ducati 5 caídas 13 caídas 13 caídas 12 caídas
Maverick Viñales KTM 5 caídas 10 caídas 7 caídas 2 caídas
Luca Marini Honda 3 caídas 4 caídas 16 caídas 7 caídas
Pol Espargaró KTM 3 caídas 4 caídas 16 caídas 21 caídas
Aleix Espargaró Honda 2 caídas 19 caídas 23 caídas 14 caídas
Takaaki Nakagami Honda 2 caídas 7 caídas 12 caídas 12 caídas
Nicolò Bulega Ducati 1 caída No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP No estuvo en MotoGP
Michele Pirro Ducati 1 caída 1 caída 3 caídas 2 caídas

Como puedes ver en la tabla, el piloto más accidentado del curso ha sido Johann Zarco. Con una segunda temporada más problemática al manillar de la Honda, con más problemas, el francés ha rozado las 30 caídas con la RC213V, con un total de 28. Así, supera a Joan Mir, que era el corredor que más accidentes había sufrido hasta llegar al parón veraniego, con 15.

De hecho, el mallorquín, que ha sacado partido a la moto japonesa con dos podios en la gira asiática de 2025, ha acabado con 22 caídas, más que en 2024, pero menos que otros pilotos, para cerrar el Top 5. Jack Miller, con la Yamaha, ocupa el segundo lugar con 25 accidentes, mientras que dos hombres de Ducati, el subcampeón Alex Márquez y Franco Morbidelli, ocupan un tercer puesto 'ex aequo' con nada menos que 23 golpes contra la grava. Todos ellos han batido este mal registro respecto al año anterior, aunque como ya se ha mencionado, el incremento de fines de semana y carreras este año juega un papel clave.

En sexta posición, aparece Pedro Acosta como el hombre que más se ha caído en las filas de KTM, con 21 accidentes, aunque bastantes menos que en su primer año en MotoGP, en el que acumuló 28. Por detrás, aparece el hombre referencia de Aprilia también en esta cuestión, Marco Bezzecchi, con 19 caídas, una más que en 2024 cuando aún pilotaba la Ducati del VR46.

Precisamente, en la casa de Borgo Panigale llaman la atención las 17 caídas de Fermín Aldeguer en su primer curso en la clase reina, las 14 de Marc Márquez en su año de campeón y en el primero como piloto oficial de Ducati (aunque la de Indonesia que le lesionó tuvo consecuencias nefastas, perdiéndose los últimos grandes premios), o las 11 de Pecco Bagnaia, que se ha mantenido más o menos en su promedio pese a vivir su campaña más complicada en el Mundial.

Caída de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Caída de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Josep Lago / AFP via Getty Images

Dentro de los pilotos titulares de la parrilla, los hombres que menos se han caído han sido Fabio Di Giannantonio, con 5 accidentes, y Luca Marini, con 3. El italiano de Honda llegó al verano con su casillero a 0 (y con una lesión a cuestas en Suzuka preparándose para las 8 Horas), y en esta segunda mitad de 2025 ha acumulado un número ínfimo de accidentes.

En cuanto a marcas, Ducati, con seis motos además de los wildcard, se lleva la palma con más accidentes en la parrilla de MotoGP este año, con 95, por delante de Yamaha, con 66, de Honda, con 65, de KTM, con 61, y de Aprilia, cerrando la tabla con 55.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Santi Hernández, emocionado al recordar el calvario de Márquez

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Santi Hernández, emocionado al recordar el calvario de Márquez

Santi Hernández, emocionado al recordar el calvario de Márquez

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Santi Hernández, emocionado al recordar el calvario de Márquez
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull
Gresini revela la fecha de presentación de la MotoGP 2026 de Alex Márquez y Aldeguer

Gresini revela la fecha de presentación de la MotoGP 2026 de Alex Márquez y Aldeguer

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Gresini revela la fecha de presentación de la MotoGP 2026 de Alex Márquez y Aldeguer
Marc Márquez
Más de
Marc Márquez
Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada 

Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada 

MotoGP
MotoGP
Por qué Ducati se enfrenta con Marc Márquez a su renovación más complicada 
Márquez zanja 10 años de enfrentamiento con Valentino Rossi: "He aprendido a tener respeto por mis rivales"

Márquez zanja 10 años de enfrentamiento con Valentino Rossi: "He aprendido a tener respeto por mis rivales"

MotoGP
MotoGP
Márquez zanja 10 años de enfrentamiento con Valentino Rossi: "He aprendido a tener respeto por mis rivales"
Arranca 'VOLVER', el nuevo documental sobre Marc Márquez en DAZN

Arranca 'VOLVER', el nuevo documental sobre Marc Márquez en DAZN

MotoGP
MotoGP
Arranca 'VOLVER', el nuevo documental sobre Marc Márquez en DAZN
Red Bull KTM Factory Racing
Más de
Red Bull KTM Factory Racing
Pol Espargaró desvela la KTM de 850cc para MotoGP 2027 en un test en Jerez

Pol Espargaró desvela la KTM de 850cc para MotoGP 2027 en un test en Jerez

MotoGP
MotoGP
Pol Espargaró desvela la KTM de 850cc para MotoGP 2027 en un test en Jerez
Por qué KTM hará bien en plantear su futuro sin contar con Pedro Acosta

Por qué KTM hará bien en plantear su futuro sin contar con Pedro Acosta

MotoGP
MotoGP
Por qué KTM hará bien en plantear su futuro sin contar con Pedro Acosta
KTM y sus novedades en el test de Valencia: dos carenados para buscar carga

KTM y sus novedades en el test de Valencia: dos carenados para buscar carga

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
KTM y sus novedades en el test de Valencia: dos carenados para buscar carga

Últimas noticias

A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!
Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º

Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º
F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

FIA F2
F2 FIA F2
Yas Marina
F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros