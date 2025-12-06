Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

La temporada 2025 del Mundial de MotoGP llegó a su fin hace unas semanas en Valencia, y con la pausa que da el parón invernal en el que estará inmerso el campeonato hasta que arranque la pretemporada de 2026, en Sepang a principios de febrero, toca repasar lo que ha sido el curso que se acaba de dejar atrás.

Uno de los aspectos que se puede medir para comprobar lo cómodos que han estado los pilotos durante un año es el de las caídas, el número de accidentes que han tenido durante todos los fines de semana de carrera, que este año han alcanzado una cifra récord de 22 grandes premios. Como consecuencia de ello, la cifra de caídas se ha visto incrementada respecto a campañas anteriores, al menos en las posiciones más altas de la tabla. A continuación, puedes comprobar cuántos incidentes ha sufrido cada piloto de MotoGP este año.

Como puedes ver en la tabla, el piloto más accidentado del curso ha sido Johann Zarco. Con una segunda temporada más problemática al manillar de la Honda, con más problemas, el francés ha rozado las 30 caídas con la RC213V, con un total de 28. Así, supera a Joan Mir, que era el corredor que más accidentes había sufrido hasta llegar al parón veraniego, con 15.

De hecho, el mallorquín, que ha sacado partido a la moto japonesa con dos podios en la gira asiática de 2025, ha acabado con 22 caídas, más que en 2024, pero menos que otros pilotos, para cerrar el Top 5. Jack Miller, con la Yamaha, ocupa el segundo lugar con 25 accidentes, mientras que dos hombres de Ducati, el subcampeón Alex Márquez y Franco Morbidelli, ocupan un tercer puesto 'ex aequo' con nada menos que 23 golpes contra la grava. Todos ellos han batido este mal registro respecto al año anterior, aunque como ya se ha mencionado, el incremento de fines de semana y carreras este año juega un papel clave.

En sexta posición, aparece Pedro Acosta como el hombre que más se ha caído en las filas de KTM, con 21 accidentes, aunque bastantes menos que en su primer año en MotoGP, en el que acumuló 28. Por detrás, aparece el hombre referencia de Aprilia también en esta cuestión, Marco Bezzecchi, con 19 caídas, una más que en 2024 cuando aún pilotaba la Ducati del VR46.

Precisamente, en la casa de Borgo Panigale llaman la atención las 17 caídas de Fermín Aldeguer en su primer curso en la clase reina, las 14 de Marc Márquez en su año de campeón y en el primero como piloto oficial de Ducati (aunque la de Indonesia que le lesionó tuvo consecuencias nefastas, perdiéndose los últimos grandes premios), o las 11 de Pecco Bagnaia, que se ha mantenido más o menos en su promedio pese a vivir su campaña más complicada en el Mundial.

Caída de Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Josep Lago / AFP via Getty Images

Dentro de los pilotos titulares de la parrilla, los hombres que menos se han caído han sido Fabio Di Giannantonio, con 5 accidentes, y Luca Marini, con 3. El italiano de Honda llegó al verano con su casillero a 0 (y con una lesión a cuestas en Suzuka preparándose para las 8 Horas), y en esta segunda mitad de 2025 ha acumulado un número ínfimo de accidentes.

En cuanto a marcas, Ducati, con seis motos además de los wildcard, se lleva la palma con más accidentes en la parrilla de MotoGP este año, con 95, por delante de Yamaha, con 66, de Honda, con 65, de KTM, con 61, y de Aprilia, cerrando la tabla con 55.