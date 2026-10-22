MotoGP GP de Australia

Los pilotos de MotoGP lamentan el adiós de Phillip Island: "Va a ser una pena"

Jack Miller, Pedro Acosta y Marc Márquez se encuentran entre los que rinden homenaje a Phillip Island, que acogerá este fin de semana su última carrera de MotoGP.

Rachit Thukral

Publicado: 22 oct 2026, 12:31

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Los pilotos de MotoGP han expresado su tristeza ante la inminente salida de Phillip Island del campeonato, y muchos lo han descrito como uno de sus circuitos favoritos de todo el calendario. El Gran Premio de Australia de este fin de semana supondrá la última visita a la mítica ubicación, ya que la categoría se trasladará en 2027 al renovado circuito urbano de Adelaida.

El trazado, de 4,4 kilómetros, ha gozado de gran popularidad entre los pilotos, a quienes les ha conquistado su diseño de alta velocidad, sus frecuentes cambios de nivel y sus características de estilo clásico.

El ambiente en este recinto situado al sur de Melbourne se suma al atractivo de la carrera, ya que su entorno costero y sus vistas panorámicas lo convierten en una parada distintiva del calendario de la clase reina.

Como único piloto australiano en la parrilla, Jack Miller, del equipo Pramac, elogió el circuito de Phillip Island y explicó qué es lo que hace que este trazado sea tan especial para él.

"[Las emociones están] por las nubes", afirmó este jueves en la rueda de prensa previa. "Probablemente sea uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y ha sido escenario de algunas de las mejores carreras que hemos visto nunca en MotoGP. Phillip Island es un circuito en el que, aunque la moto no funcione a la perfección, aún puedes recuperar algo de terreno una vez que consigues que responda bien. Nuestra moto toma las curvas bastante bien. Así que, siempre que logremos que responda, deberíamos tener opciones".

"Este lugar es fenomenal, y correr por aquí con una moto de MotoGP es algo especial. Es como si estuvieras bailando con la moto durante toda la carrera, intentando controlar las vibraciones, los caballitos y la forma en que la moto se comporta con el viento. Nunca puedes atacar a fondo. Es como si estuvieras jugando con la moto todo el rato, lo que hace que pilotar sea aún más divertido".

"Pensaba que, por irónico que parezca, tendríamos un tiempo fantástico durante todo el fin de semana después de lo que hemos vivido los últimos dos años, con unas condiciones bastante complicadas. Pero no parece que vaya a ser así. Phillip Island se está despidiendo por todo lo alto, con unas condiciones en constante cambio".

Pedro Acosta afirmó que sitúa a Phillip Island al mismo nivel que circuitos legendarios como Mugello, mientras se prepara para despedirse. Cuando se le preguntó cómo se sentirían los pilotos en su última visita, el 'Tiburón de Mazarrón' respondió: "Por un lado, será maravilloso para todos; y por otro, será muy triste".

"Es uno de los mejores ambientes de todo el calendario; los aficionados están muy cerca de nosotros. Además, el circuito es una de esas pistas legendarias, como Mugello, Jerez y otras similares. Será muy triste que el año que viene no vengamos aquí".

Datos del circuito de Phillip Island

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez describió Phillip Island como un circuito que inspira respeto entre los pilotos: "Es uno de mis favoritos y lo disfruto mucho", afirmó. "Pero es un circuito muy rápido y muy estrecho, en el que, si te caes, acabas en la grava en un santiamén".

"Es uno de esos circuitos por los que los pilotos sienten un respeto merecido; también se parece un poco a Assen: te inspira ese respeto. El tramo final es el que realmente impresiona, sobre todo en las primeras vueltas, y seguirá impresionando este año".

El rival de Márquez por el título, Jorge Martín, también destacó el atractivo de la experiencia en Phillip Island en su conjunto, ya que los pilotos suelen alojarse en casas de vacaciones alquiladas en lugar de en hoteles convencionales.

"Estoy seguro de que echaré de menos Phillip Island durante los próximos años. Quizá volvamos en el futuro, pero, por el momento, la echaré de menos", comentó. "En primer lugar, el circuito en sí. Es un placer correr aquí. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es muy rápido. Hay que emplear mucha técnica para ser rápido aquí. Desde que corría en Moto3, siempre me ha encantado".

"Luego está el lugar. El ambiente aquí es fantástico. Además, estás en un entorno con toda esta naturaleza, donde puedes hacer surf y todo eso. Así que es un sitio bonito y siempre lo he disfrutado".

Aunque Phillip Island cuenta con seguidores incondicionales en el mundo del motociclismo, el envejecimiento de las instalaciones y las limitadas opciones de alojamiento habían sembrado dudas sobre su futuro desde hace varios años. Ahora, el gobierno estatal de Australia Meridional ha cerrado un nuevo acuerdo para trasladar MotoGP, y el circuito urbano de Adelaida, que en su día acogió carreras de Fórmula 1, se está preparando para acoger a la categoría reina el año que viene.

Aunque los pilotos de MotoGP han suavizado su postura respecto a Adelaida después de que el campeonato disipara sus preocupaciones sobre la seguridad con un vídeo generado por IA de cómo será una vuelta, admiten que echarán de menos al icónico trazado.

Álex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"La de Phillip Island siempre fue una carrera preciosa para el espectáculo, para la televisión y para los aficionados", afirmó Luca Marini. "En algunos años, quizá fue la carrera más bonita de la temporada. En 2018, en 2017… No lo recuerdo bien, pero las carreras fueron increíbles, y también las posteriores".

"Siempre está el trofeo [de los ganadores]; es increíble. Es algo con lo que siempre he soñado, pero, por desgracia, aquí no he subido al podio, así que intentémoslo este año en mojado. Es un trofeo increíble porque creo que sigue siendo una pieza con historia, con un estilo único que no se encuentra en ningún otro sitio. Solo se puede ganar aquí, y para los pilotos, el trofeo siempre es importante".

Marco Bezzecchi añadió: "Normalmente, en circuitos bonitos siempre hay carreras muy bonitas. Aquí las batallas siempre han sido increíbles. El año pasado, la carrera fue fantástica. Además, fue mi primer podio en MotoGP [en Phillip Island]. Así que estuvo bien".

Phillip Island acogió por primera vez el Gran Premio de Australia en 1989 y se convirtió en una cita fija del calendario desde 1997, sustituyendo a Eastern Creek. Este año se celebrará la trigésima y última prueba mundialista en la isla.

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