Algunos pilotos de MotoGP, con heridas por el problema que acortó la carrera de Brasil

El Gran Premio de Brasil de MotoGP ha sido toda una montaña rusa, marcada por varios incidentes que han tenido lugar durante el segundo fin de semana de carrera de la temporada 2026. En una pista en la que los trabajos de acondicionamiento han tenido lugar hasta última hora, y en la que las lluvias torrenciales también lo han complicado todo, el sábado se vivió un primer episodio más que inusual: la aparición de un agujero en la pista, en la recta de meta, por el hundimiento del terreno, que después se convirtió en un boquete y que provocó que la carrera al sprint de la clase reina se retrasara en más de una hora. Pero quedaba más.

Este domingo, tras las carreras de Moto2 y Moto3, los pilotos comenzaron a ver una degradación cada vez más notable en la pista, a la altura de las curvas 11 y 12. Un fenómeno por el que cierta grava se iba soltando y quedando en el asfalto, y que amenazaba con complicar aún más la prueba larga de MotoGP, que ya desprendía dudas por la durabilidad de los neumáticos (el sábado, en la sprint, a 15 vueltas, el neumático duro delantero ya acabó muy gastado en la mayoría de las motos).

La decisión que se tomó a última hora, a apenas 4 minutos de que se diera la salida, fue recortar la carrera principal del gran premio, de 31 a 23 giros. Pero Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin, adelantó que el cambio no tenía nada que ver con los compuestos. "El neumático está diseñado para aguantar toda la carrera. El piloto sale con un compuesto duro-medio precisamente para eso. Tiene suficiente combustible para ello. Pero el recorte de la carrera me ha pillado por sorpresa. Parece que en la curva 11, tras las carreras de Moto2 y Moto3, el asfalto se deteriora y se degrada. Fue una decisión tomada por Liberty/Dorna e IRTA", explicó en DAZN.

La degradación del asfalto se llegó a ver alguna vez por televisión. Pero los que verdaderamente lo notaron fueron los pilotos. Y es que, en el paso de las motos por las piedras de grava sueltas, éstas salieron disparadas como un proyectil, impactando en el cuerpo de otros corredores. Por ejemplo, a Alex Rins le dio en una piedra en un dedo, que quedó claramente amoratado, y Alex Márquez acabó con tres marcas en un brazo, como captaron las cámaras de DAZN.

"Díselo a mi dedo si se notaban las piedras que saltaban en las curvas 11 y 12, una me ha impactado. Ha sido a principio de carrera. No me ha impedido ir más rápido, pero me molestaba, porque freno con este dedo", dijo Rins. En el encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el de Yamaha dio algunos detalles más: "Lo que noté fue muy, muy poco agarre. Creo que se debió a la carrera de Moto2, al caucho de Moto2. No vi que faltara ningún trozo de asfalto en la pista. Pero lo cierto es que un trozo de asfalto me golpeó en el dedo".

Por su parte, Alex Márquez fue más explícito en sus declaraciones, lamentando la premura con la que se dio el recorte de la carrera, sin margen para hacer cambios. "Faltaban 4 minutos para ir dar la vuelta de calentamiento y me han dicho el cambio. No teníamos información. Le he dicho a Michele Masini [team manager de Gresini] que pidiera una salida retrasada, para revisar electrónica, neumáticos, pero han decidido que no valía la pena".

"No ha ido mal, pero había dos curvas en las que se levantaba el asfalto, y cuando tenías gente delante pues te daban piedras, parecía más motocross que velocidad. Por lo demás, no ha ido mal. Entre pilotos se ha hablado que con el paso del fin de semana el trazado estaba más bacheado, tendrán que mirarlo para el año que viene. Han tenido también mala suerte con las lluvias, pero con el paso de las sesiones ha habido más baches. Creo que Rins tiene el dedo peor que mi brazo", continuó.

Con la prensa escrita, el ilerdense consideró inaceptable lo sucedido: "Ha sido muy extraño, con menos vueltas y en condiciones nada fáciles. Entre las curvas 10 y 11, todo el asfalto se estaba desprendiendo, con piedras y todo eso. Así que, sinceramente, las condiciones de hoy han sido bastante inaceptables. Pero es lo que hay, hemos corrido y ha sido un gran espectáculo", aceptó.

Sin embargo, cabe resaltar que los dos pilotos catalanes no fueron los únicos afectados por esta cuestión. El segundo clasificado de la carrera, Jorge Martín, reveló que "durante toda la carrera han estado saltando piedras, es como cuando era pequeño, que jugábamos tirándonos perdigones", y otros pilotos, como Pecco Bagnaia o Marc Márquez, tenían algún moretón más como consecuencia de estos impactos.