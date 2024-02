Los pilotos de MotoGP, frustrados por la falta de neumáticos en Sepang

Los tests están muy restringidos en MotoGP. Más allá de las pruebas de pretemporada y algunas programadas después de los grandes premios, las marcas europeas de la parrilla sólo pueden rodar con sus pilotos probadores en tres circuitos homologados previamente.

Yamaha y Honda tienen más libertad gracias al nuevo sistema de concesiones, ya que pueden rodar en todos los circuitos del calendario y con sus pilotos titulares, pero siguen existiendo ciertos límites.

Las concesiones también limitan el número de neumáticos disponibles con los que poder probar a lo largo del año. Ducati dispone de 170, y las fábricas japonesas de 260, algo que también limita el pilotaje, como sintieron varios pilotos en el test de Sepang.

En la primera jornada en Malasia, Pecco Bagnaia vio comprometida gran parte de su día por una caída por la mañana. "Los neumáticos que llevaba se enfriaron y cuando los calenté no funcionaron como esperaba", lamentó el italiano, entrevistado por la web oficial de MotoGP.

Por su parte, Brad Binder consideró que el cupo de neumáticos de que disponía para la semana era demasiado restrictivo. "Sólo puedes dar 24 vueltas con los neumáticos, y cuando se estropean después de 15 giros pierdes tiempo en los diez últimos. Tenemos dos juegos de gomas de las que funcionan [las blandas, más adecuadas para Sepang] así que es difícil", explicó el piloto de KTM.

"Empezamos con el medio y usamos el blando en las dos carreras del año pasado. Con el blando, consigues quizás 15 vueltas buenas, y luego hay una degradación enorme. El martes me pareció frustrante, ya no probamos, ya no rodamos mucho, estamos tan limitados de neumáticos que nos quedamos sentados en el garaje, esperando".

Alex Rins también se sintió limitado en su pilotaje debido al escaso número de compuestos disponibles. El nuevo piloto de Yamaha tuvo que utilizar en ocasiones neumáticos demasiado gastados, siendo imposible ajustar su programa de pruebas debido a la necesidad de conservar gomas para el resto de la prueba.

"Acabamos con neumáticos de 26 vueltas", comentó el español tras su primer día en Malasia. "El problema es que, para guardar un neumático para una tanda larga el último día, y también si queríamos tener tres neumáticos para el segundo, tuvimos que dar muchas vueltas con el medio trasero y el blando delantero, lo que es realmente malo para estas condiciones. Así que no hubo 'time attack'".

Al término de la primera jornada, Aleix Espargaró también se mostró algo molesto por la poca cantidad de Michelin a su disposición: "Con tantos elementos nuevos que tenemos que probar no tenemos suficientes neumáticos; es ridículo. Tenemos siete gomas blandas para tres días", dijo claramente el de Aprilia.