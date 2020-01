Por qué ya no hay pilotos estadounidenses en MotoGP

Hay que retroceder unos años para encontrar el último campeón del mundo de MotoGP estadounidense. En 2006 Nicky Hayden, que falleció en 2017, batió a Valentino Rossi, y con su paso al WorldSBK en 2016, es el último piloto de Estados Unidos que ha estado en la categoría principal.

El gran país americano dominó el mundial en el pasado: Kenny Roberts Sr., Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey y Kevin Schwantz han sido figuras clave del mundo de las dos ruedas durante muchos años. También en la era de los cuatro tiempos, MotoGP tuvo algunos nombres conocidos con Colin Edwards, Ben Spies, John Hopkins y por supuesto, el mencionado Hayden.

Pero estos apellidos y talentos faltan en la actualidad. Incluso en las categorías más bajas, donde Joe Roberts es el único representante de su país. John Hopkins habló de ello. "Desgraciadamente no tenemos estructuras y apoyo en Estados Unidos en comparación con otros países", declaró en una entrevista con 'Motorsport-Total.com'.

Falta un campeonato nacional que suponga un trampolín

"No hay un verdadero trampolín para entrar en MotoGP. En la última década hemos tenido algunos pilotos muy talentosos en Estados Unidos, pero no hubo un campeonato real para demostrarlo y dar el siguiente paso", analiza el americano de 36 años, que disputó 112 carreras en MotoGP.

En su época, el cambio era más fácil: "Cuando volví a Estados Unidos y di el salto desde allí a MotoGP, el Campeonato Americano de Superbikes era uno de los campeonatos más fuertes del mundo. Todos los fabricantes estaban involucrados, los salarios eran extremadamente altos".

"La presentación también era completamente diferente, había una gran cobertura televisiva para que se generara atención. Actualmente no es así. MotoAmárica está tratando de reconstruirlo, pero desgraciadamente no tienen los medios para hacer publicidad, televisión y demás", dice el ex piloto.

MotoGP en Estados Unidos no es tan popular como otros deportes

La razón principal de esto es que faltan aficionados. "Así que claro, es difícil para todos poner dinero allí y hacerlo grande. Estados Unidos es un país enorme, con mucho talento, pero de momento no es un mercado que merezca la pena", dice Hopkins. ¿Podría Dorna remediarlo?

Después de todo, el promotor de MotoGP ya apoya algunas categorías de jóvenes talentos como la Asia Talent Cup y la British Talent Cup. Junto con ADAC y KTM, Dorna también lanzó la Northern Talent Cup, que se disputará por primera vez en 2020 y se centra en los pilotos del norte y centro de Europa.

¿Un modelo para Estados Unidos? "Claramente eso sería algo bueno y supondría un paso adelante. Pero actualmente no hay mercado para eso", dice Hopkins. "Si miras las carreras de MotoGP en Estados Unidos, son números decentes y un ingreso decente. Pero eso aún no es nada en comparación con otros lugares".

Kenny Roberts Sr ve otras razones

El estadounidense cita a Tailandia como ejemplo: "Hay un gran entusiasmo por las motos, y la industria de motos en Gran Bretaña también es enorme. Para nosotros, eso se limita principalmente a Harley Davidson. No hay mucho que ver en cuanto a motos deportivas", resume Kenny Roberts.

"Ha pasado mucho tiempo sin que se formen jóvenes talentos. Por lo tanto, pasará mucho tiempo hasta que alguien pueda auparse y realmente llegue", señala el tricampeón del mundo. "Antes de que yo llegara a MotoGP, casi nadie de Estados Unidos quería ir allí. Esa historia parece repetirse".

Galería Lista 1974 - Phil Read, MV Agusta 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 10 Victorias 4 Podios 7 Poles 4 Vueltas rápidas 1 Puntos 82 1975 - Giacomo Agostini, Yamaha 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 10 Victorias 4 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 4 Puntos 84 1976 - Barry Sheene, Suzuki 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 10 Victorias 5 Podios 6 Poles 4 Vueltas rápidas 3 Puntos 72 1977 - Barry Sheene, Suzuki 4 / 47 Foto de: LAT Images Carreras 10 Victorias 6 Podios 7 Poles 7 Vueltas rápidas 6 Puntos 107 1978 - Kenny Roberts, Yamaha 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 11 Victorias 4 Podios 7 Poles 2 Vueltas rápidas 6 Puntos 110 1979 - Kenny Roberts, Yamaha 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 12 Victorias 5 Podios 7 Poles 5 Vueltas rápidas 4 Puntos 113 1980 - Kenny Roberts, Yamaha 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 8 Victorias 3 Podios 6 Poles 2 Vueltas rápidas 4 Puntos 87 1981 - Marco Lucchinelli, Suzuki 8 / 47 Carreras 11 Victorias 5 Podios 6 Poles 7 Vueltas rápidas 5 Puntos 105 1982 - Franco Uncini, Suzuki 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 12 Victorias 5 Podios 7 Poles 1 Vueltas rápidas 1 Puntos 103 1983 - Freddie Spencer, Honda 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 12 Victorias 6 Podios 10 Poles 6 Vueltas rápidas 3 Puntos 144 1984 - Eddie Lawson, Yamaha 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 12 Victorias 4 Podios 9 Poles 2 Vueltas rápidas 3 Puntos 142 1985 - Freddie Spencer, Honda 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 12 Victorias 7 Podios 10 Poles 10 Vueltas rápidas 6 Puntos 141 1986 - Eddie Lawson, Yamaha 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 11 Victorias 7 Podios 10 Poles 7 Vueltas rápidas 6 Puntos 139 1987 - Wayne Gardner, Honda 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 7 Podios 11 Poles 10 Vueltas rápidas 8 Puntos 178 1988 - Eddie Lawson, Yamaha 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 7 Podios 12 Poles 2 Vueltas rápidas 5 Puntos 252 1989 - Eddie Lawson, Honda 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 4 Podios 13 Poles 1 Vueltas rápidas 3 Puntos 228 1990 - Wayne Rainey, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 7 Podios 14 Poles 3 Vueltas rápidas 6 Puntos 255 1991 - Wayne Rainey, Yamaha 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 6 Podios 13 Poles 6 Vueltas rápidas 8 Puntos 233 1992 - Wayne Rainey, Yamaha 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 13 Victorias 3 Podios 8 Poles 0 Vueltas rápidas 3 Puntos 140 1993 - Kevin Schwantz, Suzuki 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 14 Victorias 4 Podios 11 Poles 6 Vueltas rápidas 2 Puntos 248 1994 - Mick Doohan, Honda 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 14 Victorias 9 Podios 14 Poles 6 Vueltas rápidas 7 Puntos 317 1995 - Mick Doohan, Honda 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 13 Victorias 7 Podios 10 Poles 9 Vueltas rápidas 7 Puntos 248 1996 - Mick Doohan, Honda 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 8 Podios 12 Poles 8 Vueltas rápidas 4 Puntos 309 1997 - Mick Doohan, Honda 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 12 Podios 14 Poles 12 Vueltas rápidas 11 Puntos 340 1998 - Mick Doohan, Honda 25 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 14 Victorias 8 Podios 11 Poles 8 Vueltas rápidas 3 Puntos 260 1999 - Alex Criville, Honda 26 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 16 Victorias 6 Podios 10 Poles 2 Vueltas rápidas 2 Puntos 267 2000 - Kenny Roberts Jr, Suzuki 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 16 Victorias 4 Podios 9 Poles 4 Vueltas rápidas 3 Puntos 258 2001 - Valentino Rossi, Honda 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 11 Podios 13 Poles 4 Vueltas rápidas 10 Puntos 325 2002 - Valentino Rossi, Honda 29 / 47 Foto de: Richard Sloop Carreras 15 Victorias 11 Podios 15 Poles 7 Vueltas rápidas 9 Puntos 355 2003 - Valentino Rossi, Honda 30 / 47 Foto de: Richard Sloop Carreras 16 Victorias 9 Podios 16 Poles 9 Vueltas rápidas 12 Puntos 357 2004 - Valentino Rossi, Yamaha 31 / 47 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Carreras 16 Victorias 9 Podios 11 Poles 5 Vueltas rápidas 3 Puntos 304 2005 - Valentino Rossi, Yamaha 32 / 47 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Carreras 17 Victorias 11 Podios 16 Poles 5 Vueltas rápidas 6 Puntos 367 2006 - Nicky Hayden, Honda 33 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 17 Victorias 2 Podios 10 Poles 1 Vueltas rápidas 2 Puntos 252 2007 - Casey Stoner, Ducati 34 / 47 Foto de: Ducati Corse Carreras 18 Victorias 10 Podios 14 Poles 4 Vueltas rápidas 6 Puntos 367 2008 - Valentino Rossi, Yamaha 35 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation Carreras 18 Victorias 9 Podios 16 Poles 2 Vueltas rápidas 6 Puntos 373 2009 - Valentino Rossi, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing Carreras 17 Victorias 6 Podios 13 Poles 7 Vueltas rápidas 6 Puntos 306 2010 - Jorge Lorenzo, Yamaha 37 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation Carreras 18 Victorias 9 Podios 16 Poles 7 Vueltas rápidas 4 Puntos 383 2011 - Casey Stoner, Honda 38 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 17 Victorias 10 Podios 16 Poles 12 Vueltas rápidas 7 Puntos 350 2012 - Jorge Lorenzo, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Carreras 18 Victorias 6 Podios 16 Poles 7 Vueltas rápidas 5 Puntos 350 2013 - Marc Marquez, Honda 40 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 18 Victorias 6 Podios 16 Poles 9 Vueltas rápidas 11 Puntos 334 2014 - Marc Marquez, Honda 41 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 18 Victorias 13 Podios 14 Poles 13 Vueltas rápidas 12 Puntos 362 2015 - Jorge Lorenzo, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP Carreras 18 Victorias 7 Podios 13 Poles 5 Vueltas rápidas 6 Puntos 330 2016 - Marc Marquez, Honda 43 / 47 Foto de: Repsol Media Carreras 18 Victorias 5 Podios 12 Poles 7 Vueltas rápidas 4 Puntos 298 2017 - Marc Marquez, Honda 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 18 Victorias 6 Podios 12 Poles 8 Vueltas rápidas 3 Puntos 298 2018 - Marc Marquez, Honda 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 18 Victorias 9 Podios 14 Poles 7 Vueltas rápidas 7 Puntos 321 2018 - Marc Marquez, Honda 46 / 47 Foto de: Srinivasa Krishnan 2019 - Marc Marquez, Honda 47 / 47 Foto de: Srinivasa Krishnan

