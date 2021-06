No todos los pilotos desaprueban el 'espectáculo' de esperar rueda

Los máximos responsables del Mundial siempre han visto las prácticas de los pilotos de Moto3, esperando rueda rodando lento en medio de la pista en las sesiones de clasificación, como un peligro a erradicar, y para ello se han implementando sanciones y normativas que, poco a poco, han ido mejorando la situación, que no solucionándola.

Sin embargo, a los chavales de Moto3 les ha salido competencia precisamente desde donde más habían sido reprendidos, entre los pilotos ‘mayores’ de MotoGP. Las grandes estrellas del momento no hacen ascos a ‘pillar rueda’, a esperar a otro piloto para coger la referencia y, como se ha visto este sábado en Sachsenring, a detenerse casi por completo esperando el momento de sacar algún beneficio.

“Hoy ha sido un día bueno pero sin recompensa”, explicaba Alex Rins al final de la jornada. “Hemos hecho un gran trabajo. En el FP4 el ritmo era bueno, no para ganar la carrera, como tiene Fabio, pero sí para estar ahí. Sin embargo, no pude cuadrar una buena vuelta en el FP3 para pasar directo a la Q2, pero superamos la Q1 y fue una lástima al final acabar tan atrás en la parrilla”, se lamentaba el de Suzuki.

“No teníamos previsto pasar por la Q1 y me quedé sin neumáticos, así que solo tenía un goma y una oportunidad para hacer el tiempo. Pero cuando he salido a pista me he encontrado muchos pilotos parados, otros entrando a boxes sin mirar y esto no puede ser”, se quejaba Rins.

“Tenemos que dar ejemplo a los de Moto3. Los comisarios tienen que empezar a penalizar. Somos pilotos de MotoGP del primero al último. Todo el mundo es rápido y tenemos que ser maduros para no cortar, tirar y no esperar ruedas”, denunciaba el de Suzuki.

El campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir, no pudo pasar a la Q2, pero vio el espectáculo en pista.

“No estamos dando un buen ejemplo, la verdad es que impresiona cada vez más ver a los pilotos esperando para seguir una rueda. Seguramente obtienes alguna ventaja, estamos todos muy cerca. Pero en la Comisión de Seguridad buscamos soluciones y seguramente somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo. Está claro que se crean situaciones de peligro y hoy más de uno se ha molestado”, argumentaba Mir.

Pol Espargaró, que hizo parte de la Q2 a rueda de Fabio Quartararo, cree que hay que reformular el sistema.

“Es evidente que no es tan obvio como en Moto3, seguramente porque somos menos pilotos y mas experimentados. También nos tenemos más respeto entre nosotros que el que tienen entre ellos los chicos de Moto3, pero no puede pasar. Si nos quejamos de ellos en la Comisión de Seguridad, no les estamos dando un buen ejemplo. Tenemos que replantearnos este tipo de situaciones”, dijo el de Honda.

Iker Lecuona, uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla, cree que la igualdad existente en la clase superior está llevando a estos escenarios.

“En cierto modo esto pasa porque estamos todos muy pegados. Al final no quieres que nadie te coja rueda, pero la quieres coger tú porque una referencia te da un extra de unas decimillas. Seamos MotoGP o no, somos pilotos y hacemos lo mismo que los de Moto3, y nos quejamos de ellos por lo mismo que hacemos nosotros”.

“Todos somos conscientes de lo que pasa y lo de hoy es un aviso para que (en Dirección de Carrera) se pongan más estrictos con nosotros. Tenemos más margen porque somos MotoGP pero creo que la línea se ha sobrepasado hoy”, valora el de KTM-Tech3.

Aleix Espargaró, autor de un tiempo que le situó en la primera fila de la parrilla, considera que lo visto es más por las características del circuito que por otra cosa.

“Sé que no resulta agradable ver este tipo de situaciones en MotoGP, sobre todo cuando somos los pilotos que estamos tratando de mejorar la seguridad de Moto3 en ese sentido. En un circuito como este, tan corto, es bastante fácil que suceda. No digo que sea correcto, pero puede pasar porque todos estamos muy pegados en los tiempos. Esperemos no volver a verlo en Assen. Si el piloto no está en el medio, si no que está un poco apartado, que a veces no es el caso, no es tan peligroso, pero sin duda lo mejor es que cada uno hiciera su vuelta en solitario”, concuerda Aleix.

Johann Zarco, autor de la pole, sufrió una caída justo tras pasar muy cerca de Fabio Quartararo –que iba lento por fuera de la trazada–, pero justamente esa caída obligó a los comisarios a sacar la bandera amarilla, y es lo que impidió a cualquier otro piloto mejorar el tiempo del de Cannes, asegurándose la pole.

“En un circuito tan pequeño la referencia es clave, a veces en una décima tienes cinco posiciones y todo el mundo quiere llevarse esa decimita de más. Aunque esté lejos, tener una referencia ayuda y trato de hacerlo de la manera correcta. Es cierto que durante la Q2 tuvimos un momento con muchos pilotos juntos en las dos últimas curvas, y puede parecer algo extraño. En este circuito a veces es mejor esperarte un poco”, quitaba hierro al asunto Zarco.

“Poco más puedo añadir”, respondía Quartararo, que no pudo completar su última vuelta lanzada por la bandera amarilla.

“Esperar es un poco peligroso. Yo hago las vueltas en solitario, creo que es mejor y me da más confianza. Por el momento no necesito ir a rueda de nadie ni tener ninguna referencia para hacer la vuelta”, apuntaba el líder del Mundial.

Por último, Marc Márquez, el hombre que más poles ha conseguido en la historia, consideraba que lo de este sábado fue circunstancial.

“Está claro que particularmente en esta Q2 ha habido muchos pilotos esperando, yo uno de ellos, pero la gente verá las imágenes. Ha sido todo provocado porque había banderas amarillas. El circuito es muy corto, no se podía mejorar y todo lo ha provocado las caídas de Zarco y Nakagami. Todas las vueltas había que abortarlas en ese grupo de pilotos y si hubiéramos tirado nos habrían quitado la vuelta por las banderas amarillas”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de la clasificación del Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

