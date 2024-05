¿Márquez o Martín? Los pilotos de MotoGP se mojan en la decisión de Ducati

Uno de los grandes focos de atención del Mundial de MotoGP en estos momentos es quién ocupará la Ducati del equipo oficial en la temporada 2025, junto a Pecco Bagnaia. Las cinco primeras citas de la presente campaña han dejado a Jorge Martín, Marc Márquez y a Enea Bastianini como los grandes favoritos a ese asiento.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en pista parece haber decantado más la balanza hacia los dos pilotos españoles, con Martín líder de la general tras un arranque de año excelso, con 129 puntos, y con Márquez ya tercero, con 89, pero llamando cada vez más a las puertas de la victoria tras adaptarse por completo a la Desmosedici GP23. Lo que pasó el fin de semana pasado en Francia complicó aún más la decisión, como confirmó Gigi Dall'Igna tras la carrera larga, después de la victoria del madrileño en el duelo a tres bandas, y con el ocho veces campeón del mundo segundo, tras remontar desde la P13 y ganarle la P2 a Bagnaia en la última vuelta.

En cada comparecencia ante los medios, son frecuentes las preguntas a Martín y a Bagnaia sobre su futuro, pero en Le Mans la realización internacional de MotoGP también trasladó la importante decisión al resto de la parrilla, al pedirle a varios pilotos que se metieran en el papel del director general de Ducati Corse y eligieran entre el #89 y el #93 para la próxima temporada.

Uno de los pilotos más claros en su opinión, como le caracteriza habitualmente, fue Aleix Espargaró. El de Aprilia apostó por Martín, su gran amigo, para subir a la escuadra de fábrica de Borgo Panigale: "No acabo de entender cómo el #89 no está ya en esa moto. ¿Qué más tiene que hacer? Estuvo luchando por el título en 2023 con un equipo satélite. Algo que nunca se había hecho. Es el más rápido en la pista, todos lo dicen. Así que, para mí, está claro", dijo el de Granollers, que ya comentó el domingo que, si tuviera un equipo en la categoría reina, tendría de pilotos al de Pramac y a Pedro Acosta.

Precisamente, el Tiburón de Mazarrón también apostó por el de San Sebastián de los Reyes como ganador de ese duelo por el asiento: "Por supuesto, Martín. Es el que más lo merece, es el líder del campeonato".

Pero a Márquez tampoco le faltaron apoyos. Fue el caso de Luca Marini, su sustituto en el Repsol Honda: "Marc Márquez. ¿Algún motivo? No", opinó el hermano de Valentino Rossi, sin dar más razones cuando le repreguntaron los periodistas de MotoGP. Miguel Oliveira, sin embargo, sí las dio: "Juntar a un ocho veces campeón del mundo con un bicampeón de MotoGP es crear un equipo muy fuerte. Eso es lo que yo haría", expresó el portugués del Trackhouse.

Algún otro piloto tuvo en cuenta al tercero en discordia, Bastianini. Así lo dijo Johann Zarco, que viene de salir de la casa de Borgo Panigale rumbo a HRC: "Me gustaría pensar que Bastianini puede quedarse. Para mí, un equipo 100 por 100 italiano en Ducati tiene sentido". Otros se alegraron de no tener que tomar la decisión, como Fabio Quartararo: "Martín es el más rápido. Marc, con la moto del año pasado, ha demostrado que también es rápido. Bastianini también lo es. Estoy feliz de no ser yo quien decida".

Y, por último, hubo quienes se lo tomaron con humor y filosofía, proponiéndose ellos mismos. Lo hicieron Maverick Viñales, que comentó entre risas que se decantaría por él, y Jack Miller: "¿Tres nombres en la lista? ¿Puedes poner el mío?", bromeó el australiano de KTM.