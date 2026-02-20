Los pilotos de MotoGP piensan que deben ser "abiertos" con la pista urbana de Adelaida

El Mundial de MotoGP vive un auténtico terremoto en las últimas horas, tras la confirmación de que el campeonato dejará de visitar Phillip Island, uno de sus lugares más icónicos y emblemáticos, a partir de 2027. El Gran Premio de Australia de este año será el último que se dispute en el circuito ubicado a orillas del Mar de Tasmania para afrontar un cambio histórico para el deporte: la llegada de un trazado completamente urbano.

El campeonato afrontará su primera gran decisión tras la llegada de Liberty Media con el desplazamiento al circuito de Adelaida, una de las pistas más importantes de los Supercars australianos, y que ya acogió la Fórmula 1 entre 1985 y 1995. Esto será una novedad para MotoGP, pues en la era moderna el Mundial de Motociclismo no ha tenido que visitar los circuitos urbanos que antaño eran más corrientes (lo más cercano es Mandalika, el trazado de Indonesia catalogado como 'semiurbano', por la creación de un resort alrededor de la pista que no llegó a completarse).

Tras la presentación del evento este pasado jueves, las dudas al respecto se han disparado entre los aficionados, por lo que supondrá en materia de seguridad correr en un circuito en las calles, con las limitaciones en cuanto a escapatorias que eso conlleva. En su llegada a Buriram para el test de Tailandia de este fin de semana, que cierra la pretemporada 2026, los pilotos de la categoría reina han sido cuestionados sin excepción por la cuestión de Adelaida. Los corredores han lamentado, sobre todo, la pérdida de Phillip Island, pero se han mostrado con la mente abierta de cara a correr en una pista urbana, siempre y cuando se garantice su seguridad, como es lógico.

Quizás el piloto más a favor ha sido Pedro Acosta, gran amante del TT de la Isla de Man: "Una carrera en un circuito urbano suena bastante bien, sabiendo que me encanta la Isla de Man. Pero hay mucha gente que antes odiaba esa carrera, diría yo, así que es bastante extraño. Al final, creo que [Phillip Island] es la única pista legendaria que sigue en el calendario, un circuito de los viejos tiempos. Es bastante triste perderla y ver que muchos [circuitos] pueden quedar fuera del calendario", ha dicho.

En la parte opuesta está un Enea Bastianini que considera "brutal" perder Phillip Island: "Probar una pista nueva siempre es interesante. Pero esta vez, con Phillip Island estamos hablando de una pista especial, creo, para todos los pilotos. Es un circuito muy rápido, y lo será también este año, porque aún tenemos un gran premio allí por delante. Para ser sinceros, Phillip Island puede ser un poco peligroso, tiene muchas curvas rápidas. Y probablemente cuando te caes allí es difícil, pero bueno, en casos así, lo aceptamos. Pero, en cualquier caso, dejar Phillip Island es una perdida brutal".

Circuito de Phillip Island Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Preocupado por la seguridad, Marco Bezzecchi tiene claro que MotoGP y la FIM harán todo lo posible para que se cumplan los estándares de seguridad modernos, y que su integridad no corra ningún peligro: "Estoy seguro de que han tenido en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad, por así decirlo. Saben que ya corremos muchos riesgos en los circuitos normales, así que estoy seguro de que tomarán todas las precauciones necesarias. Y todo irá bien".

En Ducati, un descontento Fabio Di Giannantonio se ha visto afectado por la pérdida de una pista histórica, y cree que se podría seguir yendo a Phillip Island, pero apela a sus compañeros de parrilla para que sean abiertos de mente: "Qué pena. Perder Phillip Island es como un puñetazo en el corazón, por así decirlo. Creo que es el circuito más bonito del mundo. Sigo creyendo que podemos hacer algo para seguir corriendo allí, porque creo que MotoGP se merece un circuito como este. Sin duda, es una pista diferente en cuanto a las escapatorias, y también en cuanto al paddock. Pero también es muy emblemática y particular, así que, sinceramente, si tengo que decir que me alegro de que haya desaparecido del calendario, pues no, no estoy contento".

"Pero veamos, será una nueva aventura para MotoGP intentar construir un circuito en una ciudad. Será interesante ver cómo lo hacen, especialmente en cuanto a la superficie, donde están las alcantarillas, las líneas blancas y todas esas cosas... Será interesante ver la conversión de un asfalto urbano, de una calle, a un circuito. Pero sí, me alegro de que MotoGP esté intentando crear nuevos retos, nuevos conceptos, intentando estar lo más cerca posible de los aficionados. Así que, ya veremos. Tenemos que ser abiertos".

Raúl Fernández será uno de los últimos ganadores en Phillip Island, al lograr su primera victoria con las motos pesadas en el GP de Australia 2025. Con la llegada de Liberty Media, el madrileño ha comparado la situación de MotoGP con la de la F1, controlada también por los estadounidenses, y piensa que este cambio es algo que los pilotos deben afrontar para que la principal categoría de motociclismo crezca aún más en todo el mundo.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

"Durante el resto de mi vida no tendré ningún remordimiento dentro de querer ganar en Phillip Island. El objetivo de cualquier piloto se ha cumplido. Pero, de todos modos, creo que es una decisión que no podemos controlar. Si nos fijamos en la Fórmula 1 en el pasado, en cómo han quitado muchas cosas por este tipo de cosas, creo que MotoGP va por muy buen camino. Si nos fijamos también en el evento de presentación que hicimos en Kuala Lumpur, creo que hicieron un trabajo realmente bueno".

"Estoy muy de acuerdo con este tipo de cosas. A veces es bastante difícil para nosotros, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero creo que si queremos que nuestro deporte sea cada vez más grande, tenemos que hacer este tipo de cosas, así que estoy contento. Ya veremos, porque lo primero que tenemos que ver es la seguridad para nosotros. Y si la pista es segura, no me importa dónde vayamos. Quiero decir, si es algo mejor para el deporte, estará bien para nosotros. Además, no sé dónde estaré ni qué haré en 2027, así que... De todos modos, creo que es bueno, porque soy piloto de MotoGP, pero también porque me encanta este deporte. Así que, si es bueno para el deporte, estaré contento".

Maverick Viñales piensa que la parrilla de MotoGP debe afrontar esta noticia con un tono positivo: "Obviamente, Phillip Island es un circuito precioso, donde todos los pilotos aman conducir, pero si el campeonato cambia, seguro que hay una razón. Tenemos que entender al campeonato y a los organizadores, siempre buscan lo mejor para nosotros y para el show. Aún no he hablado con los responsables del Mundial, pero debe haber diferentes razones detrás de eso, y vamos a intentar escuchar, y al final, tendremos una razón. Así que si tenemos que ir a otro circuito, iremos en cualquier caso, así que hay que afrontarlo de forma positiva".

Y por último, Franco Morbidelli está confiado al respecto de qué puede suponer correr en Adelaida: "Lamento mucho que Phillip Island vaya a desaparecer del calendario a partir del 2027. Porque es un lugar maravilloso para visitar y para correr. Y el circuito en sí, si no es el más bonito, es sin duda uno de los más bonitos de la historia. También estoy emocionado por esta nueva iniciativa del campeonato [la pista urbana de Adelaida]. Veamos cómo sale. Estoy emocionado y tengo confianza", cerró.

