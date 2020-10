14 pilotos llegan al triplete final con opciones de ser campeones de MotoGP; Rossi, no

El Mundial de MotoGP afrontará dentro de una semana la recta final de la temporada 2020 con todo por decidir en las tres últimas carreras. La crisis sanitaria del COVID-19 obligó a recomponer el calendario, dejándolo en 14 grandes premios frente a los 19 que hubo en los últimos años.

La temporada ha venido marcada por la baja de Marc Márquez –el campeón seis de los últimos siete años– desde la primera carrera, lo que abrió el abanico de candidatos. Sin embargo, ausente el gran dominador desde 2013, nadie ha sido capaz de imponer su ley.

Disputadas 11 carreras, solo dos pilotos han logrado repetir victoria –Fabio Quartararo (3) y Franco Morbidelli (2)–, mientras que ha habido 8 ganadores diferentes y han subido al podio 15 de los 22 corredores que conforman la parrilla.

El primer clasificado a estas alturas de campeonato es Joan Mir, con 137 puntos, promediando 12,45 puntos por carrera. Esta cifra le convertiría en el campeón con menor ratio por carrera de la historia de MotoGP. La temporada está resultando tan atípica, que el líder ni siquiera ha ganado una carrera, basando su primera plaza en la regularidad con seis podios, el que más.

A falta de tres carreras, solo dos pilotos dependen ya de sí mismos matemáticamente para ser campeones, el propio Mir y Quartararo, que se encuentra a 14 puntos. No obstante, del primero al sexto, Alex Rins, hay 32 puntos, mientras que el 10º, Miguel Oliveira, está a 58.

Matemáticamente, cualquiera de los 14 primeros todavía podría proclamarse campeón el próximo 22 de noviembre en Portimao, aunque se tendrían que dar una serie de carambolas casi inimaginables.

Llama la atención que entre esos 14 pilotos no estén precisamente los únicos dos campeones de MotoGP de la parrilla: Valentino Rossi y Marc Márquez. El español ya quedó descartado al no presentarse a la primera de las dos citas de Motorland. El italiano perdió sus opciones este domingo al no correr por su positivo por coronavirus.

Si el año pasado Márquez fue el campeón más madrugador desde 2005, cerrando el título en Tailandia, a falta de cuatro carreras para el final de la temporada, ahora cuando quedan tres no solo nadie puede hacerlo, sino que el número de pilotos con posibilidades matemáticas de ser campeones es el más alto de la historia a estas alturas. En menos de un mes sabremos quién se lleva el gato al agua.

