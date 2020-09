Los primeros ensayos para implementar este sistema se han llevado a cabo este viernes en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, y con la colaboración del piloto de Repsol Honda Stefan Bradl, tal y como ha adelantado Motorsport.com.

El alemán hizo una salida a pista de una sola vuelta con una radio colocada en su mono, del que salía una antena, conectada a un auricular que llevaba en su oreja. Durante la prueba, Dirección de Carrera dio varios avisos al corredor con este sistema.

Así es el sistema: Bradl prueba un nuevo sistema de aviso ante situaciones de peligro

“Dorna me preguntó si me gustaría probarlo, pero no puedo hacer ningún comentario, debes pedirle a ellos los detalles”, respondió Bradl cuando Motorsport.com le preguntó por el tema.

Pero otros pilotos sí dieron su opinión sobre este sistema que el promotor del campeonato está tratando de introducir para mejorar la seguridad de los pilotos, un tema en el que MotoGP está en la vanguardia de los deportes de motor.

“Es un tema que hablamos los pilotos en la Comisión de Seguridad, no hace mucho, sobre los mensajes que se podían recibir en el casco con algún tipo de auricular. Llegamos a la conclusión de que sería positivo en situaciones de problemas o emergencias en la pista, no para mensajes para cambiar el mapa, los neumáticos o temas técnicos, solo mensajes para la seguridad de todos los pilotos”, explicó Pol Espargaró este viernes a Motorsport.com.

“En caso de bandera amarilla, por ejemplo, muchos pilotos, y me incluyo, hemos tenido problemas para verlas. Sería un buen sistema un mensaje a través de un auricular, avisándonos de bandera amarilla o roja, o que haya aceite en la pista o un piloto caído, pueden ser mensajes importantes. Quedamos que se probaría y, por qué no, todo lo que sea para la seguridad es importante”, añade el de KTM.

Joan Mir, piloto de Suzuki, admitió que no tenía conocimiento de que se estuviera ya probando este nuevo sistema.

“No sabía que ya estaba en marcha. Lo propusimos en la Comisión de Seguridad, había gente que estaba de acuerdo y otros que no. Yo no dije nada porque no lo he probado, está claro que me gustaría poder probarlo. En principio no lo veo mal, sobre todo si es un tema para nuestra seguridad. A veces no vemos las banderas y está claro que con un pinganillo, si nos dicen que hay una caída en la curva 3, es bastante fiable”, explicó a quien escribe esto.

“Es algo que me parece muy bien”, exclamó Alex Rins cuando Motorsport.com le preguntó por este tema. “Fue una propuesta que presentamos los pilotos en el último gran premio (Estiria) y vamos a analizar las pruebas que se han hecho en la próxima Comisión de Seguridad. Por su puesto que puede ayudar, no sé si le ha molestado mucho a Bradl llevar un auricular y que le mandaran mensajes dentro del casco. Pero sin duda, puede ser una gran mejora en materia de seguridad de cara al futuro”.

Dorna Sports, promotora del campeonato del mundo de MotoGP, está estudiando, además de este, otros sistemas que podrían ser probados en los próximos grandes premios, aunque no se implementaría nada definitivo hasta la próxima temporada y, en principio, solo para entrenamientos y clasificaciones, no para las carreras.

