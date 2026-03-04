Tras Buriram, qué pilotos se arrepienten y cuáles no, de haber firmado contrato para 2027

"El problema de firmar tan pronto es que te puedes arrepentir", dijo Joan Mir, a principios de febrero, antes del inicio de la pretemporada, cuando el mercado de pilotos para el próximo año estaba en plena ebullición. El actual corredor de Honda no logró acabar la primera carrera del curso, en Buriram, por un problema con el neumático trasero. Sin embargo, el mallorquín, que no tiene en este momento ninguna oferta encima de la mesa para 2027, pudo comprobar que Honda ha hecho los deberes y que seguir bajo la disciplina de la fábrica de Tokio puede ser una muy buena opción.

Con toda seguridad, Mir no es el único que ha sacado conclusiones después de este primer fin de semana de carreras, un gran premio en el que Aprilia ha confirmado que dispone de una moto muy competitiva y que, al menos en según qué escenarios, puede plantar cara a Ducati. La casa de Bolonia parece haber ralentizado su progresión. KTM, en manos de Pedro Acosta, puede ser una moto más ganadora de lo que se podía pensar. Y que las japonesas van en dirección opuesta: Honda para arriba y Yamaha para abajo. Todo ello seguro que ha tenido un impacto en la mente de quienes ya tienen atado su futuro a medio plazo.

Primeras conclusiones

Hasta ahora, solo Aprilia ha confirmado la renovación de Marco Bezzecchi para 2027 y 2028, un contrato multianual absolutamente esperado. Para el corredor italiano no había ninguna duda de que seguir en Noale era su mejor alternativa, pero las prestaciones de la moto este fin de semana, con pole y victoria incluidas, confirman que ha tomado la mejor decisión.

Tras la carrrera de Buriram, Marco Bezzecchi, puede estar tranquilo de su renovación con Aprilia Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

A partir de aquí, ninguno de los otros pilotos importantes ha confirmado su futuro a partir de 2027, pero se sabe a ciencia cierta que Marc Márquez ha renovado dos años con Ducati, que Pecco Bagnaia se ha comprometido con Aprilia, que Pedro Acosta será piloto oficial de Borgo Panigale, que Jorge Martín correrá con Yamaha y Fabio Quartararo, con Honda; y que, todo apunta a que Maverick Viñales ascenderá al equipo oficial KTM y allí formará pareja con Alex Márquez.

Partiendo de la base de que aún queda un curso entero por delante y que en 2027 entrará un nuevo reglamento técnico que puede sacudir el campo de batalla, el fin de semana de Tailandia puede dar pistas acerca de quién acertó en sus decisiones de futuro, y quien puede tener ahora mismo un nudo en la garganta.

Preocupación para Márquez; alivio para Bagnaia

Buriram es un circuito singular, por sus frenadas y el fuerte calor, y eso llevó a Michelin a elegir una estructura de neumáticos más resistente, la famosa carcasa dura a la que Aprilia se adapta mejor que el resto. A Márquez le explotó un neumático tras un llantazo, y eso le privó de un posible podio que, según reconoció, veía factible. Sin embargo, las sensaciones del fin de semana con las motos de Bolonia no fueron buenas, ni tampoco la gestualidad de los protagonistas. Por primera vez en años se vio a un Gigi Dall'Igna con cara de desorientación; a un Márquez preocupado en el box, y al resto de pilotos de la marca, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio y, sobre todo, Bagnaia, sin respuestas. "Está claro que Ducati ha dado un paso atrás y Aprilia uno adelante", dijo el #63, que el próximo año pondrá rumbo a Noale, lo que seguramente es un alivio para él.

En Tailandia se vio a un Gigi Dall'Igna preocupado, lo que crea intranquilidad en la tropa italiana Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

No así para Marc. El español no da detalles de su condición física, pero es evidente que sigue en fase de recuperación y que la moto que le entregó Ducati en Tailandia no le daba para luchar con Bezzecchi, ni para hacerlo con un Acosta que, sobre el papel, tenía desventaja mecánica, solo hay que ver el resultado del resto de KTM.

¿Está preocupado Acosta? seguramente no, porque el murciano ha demostrado que es capaz de ir rápido casi con cualquier moto y a poco que la Ducati 2027 sea competitiva, él la exprimirá al máximo.

¿Está preocupado Márquez? Es posible. Si en 2027 ese cien por cien físico que ahora desconoce no le alcanza para sacar su mejor versión, y enfrente tiene a la mejor Aprilia con Bezzecchi, y al lado a un tiburón hambriento como Acosta, ese contrato de dos años se le puede hacer largo a alguien que acaba de cumplir los 33 años.

A Pecco Bagnaia le queda un año en Ducati, pero puede estar tranquilo de su paso a Aprilia en 2027 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El que seguro que no está preocupado es Bagnaia, quien, tras estar a punto de comprometerse con Yamaha a principios de febrero, dio un golpe de volante que le llevará directo al garaje de Aprilia, donde le esperan con los brazos abiertos.

Quartararo mira de reojo a las Honda

El francés fue, seguramente, el piloto más hastiado del fin de semana de Tailandia, junto a sus compañeros de marca. Sin embargo, para el campeón del mundo de 2021 ver la progresión de las Honda y el gran trabajo que parece haber hecho HRC es un alivio enorme, ya que su temprana apuesta de comprometerse con el fabricante de Tokio no estaba exenta de riesgos. 2026 se hará eterno para el Diablo, pero al menos sabe que al final del camino le espera una moto que en sus manos puede volver a aspirar a grandes logros.

Otro que miró de reojo fue Alex Márquez, que ha firmado un contrato para correr con KTM en 2027 y que sufrió mucho más de lo esperado en Buriram con la Ducati ‘pata negra’ de Gresini. En este mismo gran premio el año pasado, Alex salió con dos podios, 29 puntos y en el segundo puesto de la tabla general. Este domingo cerró el fin de semana con una caída, no estrenó su casillero de puntos y figura el último en la estadística del campeonato.

Fabio Quartararo puede estar contento de ver el progreso de Honda, su próximo destino Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Seguramente, Alex vio con alegría la gran carrera de Acosta con la RC16, aunque los problemas del resto de pilotos de las motos naranjas, sobre todo de Viñales, deben causarle algo de intranquilidad al chico de Cervera.

Junto a Alex, lo más lógico es que el equipo oficial del constructor austriaco lo pase a completar Viñales, uno que en Tailandia pasó un calvario del que habrá que ver cómo sale.

¿Deja Martín otra vez la mejor moto?

Hace año y medio, Ducati le cerró la puerta del equipo oficial a Jorge Martín para fichar a Marc Márquez, pero el madrileño tenía la opción de seguir en Pramac con la misma moto que el #93. Martín lo declinó y se fue a Aprilia en un momento en el que era un claro paso atrás. Tanto es así que intentó salir de allí a los pocos meses, tras empezar a lesionarse de forma reiterada.

Este año, incluso antes de la presentación del equipo y de subirse a la moto, Martín ya se comprometió con Yamaha para 2027, en una una maniobra que, visto lo visto en Buriram, es otro paso atrás a nivel competitivo, ya que ahora mismo la moto de Noale está muy por delante de la japonesa. Nunca sabremos si, de verdad, Aprilia ofreció al español renovar, como aseguran en el constructor italiano. Pero sin duda, tras el fin de semana en Tailandia, al campeón de 2024 le entraron muchas dudas de si ir a Yamaha es lo mejor para su carrera.

Ahora que la Aprilia y la KTM funcionan, Jorge Martín y Pedro Acosta han firmado por Yamaha y Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images