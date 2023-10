Los pilotos de Aprilia, decepcionados con la "poca" aportación del satélite RNF

Desde su llegada a MotoGP el equipo Aprilia había funcionado en solitario, una situación que tras la llegada de Massimo Rivola y, sobre todo, desde que el proyecto empezó a tomar cierto vuelo, se buscó mejorar con la aportación de una formación satélite. En una jugada de astucia, Aprilia le quitó a Yamaha, el año pasado, su equipo asociado, el RNF, que esta temporada compite con Miguel Oliveira y Raúl Fernández, cada uno a lomos de una RSGP de 2022.

El caudal de información de dos motos más con pilotos del talento y características de Miguel y Raúl se suponía que iba a ayudar al equipo oficial, con Aleix Espargaró y Maverick Viñales, a avanzar más rápidamente.

Lejos de eso, Aleix aseguro recientemente que "esperaba más" de un corredor joven como Raúl que asombró a todo el mundo en su primer y único año en Moto2, mientras que Maverick, directamente, aseguró que el equipo RNF no le había aportado "nada" en absoluto.

"Personalmente me gusta trabajar mucho en solitario", dijo Maverick cuando Motorsport.com le preguntó por la aportación del equipo satélite.

"Sinceramente intento llevar mi camino, no me fijo mucho ni en Raúl ni en Miguel, llevan una moto un poco diferente, la moto es factory pero no es la misma y, muchas veces, los datos pueden ser confusos. Intento fijarme en lo mío y hacer mi trabajo, sabiendo que a cada circuito que vamos, el año próximo seré más fuerte porque he encontrado esto y aquello", explica.

Una reflexión que lleva a pensar que tampoco era una necesidad tan importante contar con un equipo satélite.

"Para mi, como piloto, en particular no es importante. Para Aprilia quizá sí lo sea, como marca. Estaría bien llevar todos la misma moto, así tendríamos mucha más información. Pero para mi, particularmente, no me ha servido de nada. Tampoco es que se trabaje en equipo, cada uno ha ido un poco por su camino y no ha sido una ayuda. Ellos también quieren ganar, está claro, es lo que tiene la competición", abunda el de Roses.

"No entiendo que pasa en RNF", dice Aleix

Espargaró, por su parte, no ve, como Maverick, que la diferencia entre las motos del equipo oficial y el satélite, sean muy diferente.

"Es que son iguales", dijo este jueves en Buriram. "Su moto es la del año 22 y la nuestra es 23, pero son prácticamente idénticas. No quiero hablar mal de RNF y de sus pilotos, pero no entiendo muy bien lo que está pasando allí, no se hacer muy bien la radiografía de lo que está sucediendo en ese box. No ha habido ninguna carrera que hayan sido competitivos, son dos buenos pilotos, dos buenas motos pero no lo entiendo muy bien, no lo sé".

La semana anterior, Aleix dijo que "esperaba un poco más de Raúl", y que así se lo había hecho saber.

"No, yo no he hablado con él", corrigió el mayor de los Espargaró. "Yo dije que me esperaba mucho más de Raúl, pero no he hablado nunca de eso con él".

"Para mi es un piloto con talento y me esperaba más de los resultados que está haciendo, pero no he hablado con él, bastante trabajo tengo con lo mío como para decirle a Raúl lo que tiene que hacer", apuntó un Aleix que exclama "no me tires de la lengua", cuando se le recuerda la victoria de Johann Zarco y el podio de Fabio Di Giannantonio en Australia, que es la demostración de que cualquier piloto puede ganar con esa moto. "Tu mismo respondes la pregunta", zanja el tema.

"No me afecta", dice Raúl

Por alusiones, Motorsport.com le preguntó a Raúl Fernández qué le parecían las palabras de Aleix, en referencia a que esperaba más de él.

"¿Eso lo ha dicho Aleix?, no lo sé, no he leído nada, estoy en lo mío. Tampoco me afecta", cortaba el madrileño.

"Nosotros estamos en el equipo satélite, tenemos el material que tenemos, sacando el máximo, no hay nada que probar desde Misano, con todos mis respetos, estamos rodando más rápidos que ellos si comparamos con los resultados del año pasado, no tenemos mucho más", desvelaba.

"Todos han mejorado y nosotros, con lo mismo, también. Al final lo estamos dando todo, desde Misano me siento competitivo y cerca de ellos (los otros pilotos de Aprilia), con Miguel siempre estoy allí cerca, sacando lo máximo. Tampoco puedo llegar y ganar en MotoGP, no es una moto fácil. A Maverick le costó un año adaptarse, a mi me ha costado medio año y lo que puedo decir es que con el material que tenían ellos el año pasado estamos siendo igual o un poco mejor que ellos, y con Aleix tengo muy buena relación y nada malo con él. Pero ni he leído nada, ni tampoco me importa mucho, con todos mis respetos", terminaba el chico de RNF.