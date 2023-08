Los pilotos de MotoGP, a favor de replicar el ambiente de Austria

El Red Bull Ring ha sido un pilar fundamental en el calendario de MotoGP desde que regresó al calendario en 2016, acogiendo eventos anualmente desde entonces y dobles citas en 2020 y 2021 durante la pandemia del COVID-19, convirtiéndose así en uno de los favoritos de los aficionados locales.

Es uno de los eventos más visitados del calendario, con un total de 173.013 espectadores durante el fin de semana (93.519 de ellos el domingo) del Gran Premio de Austria de esta temporada 2023.

Aunque las carreras de la categoría reina resultaron poco emocionantes, la décima cita del año contó con numerosas iniciativas para mejorar la experiencia de los aficionados, como música en directo y la tradicional exhibición aérea de Red Bull.

Esta iniciativa está en consonancia con el nuevo impulso de Dorna Sports para hacer que los fines de semana sean mucho más acogedores para los aficionados en 2023, con el desfile de pilotos del domingo, los encuentros con los aficionados y las sesiones de firmas como ejemplos de ello.

El campeón del mundo Pecco Bagnaia, que alcanzó la perfección en Spielberg, afirma que el modelo que incorporan los organizadores de la carrera debe ser implementado por otros circuitos.

"Se nota cuando hay más gente viéndonos. Es algo increíble cuando acabas la carrera, has hecho un buen trabajo y miras a la tribuna y hay mucha gente allí, feliz y animándonos a todos", dijo el piloto de Ducati.

"Eso marca la diferencia. Podemos hacer el mejor espectáculo posible, pero creo que también los circuitos tienen que mejorar en ese aspecto, porque para la gente [Austria] fue una fiesta".

"La música sonaba mucho, el DJ [se escuchaba] por todo el circuito y para mí fue agradable ver que durante toda la tarde la música seguía ahí. Mirando cuando estábamos haciendo el fan stage fuera de la pista, había un gran lugar con un montón de gente haciendo fiestas. Esto es genial y creo que es algo en lo que todos los circuitos deben mejorar".

Brad Binder añadió: "Para mí, creo que siempre es increíble cuando las gradas están llenas, y para nosotros [KTM] cuando es de color naranja es aún más especial. Debo decir que los organizadores de este GP han hecho un trabajo increíble".

"Creo que no sólo durante todo el fin de semana, sino también cuando estábamos en la parrilla de salida, había cosas para hacer, música por todas partes, y el podio fue uno de los más chulos que he visto nunca. Lo hicieron genial para todos. Me quito el sombrero ante ellos y creo que es una lección para muchos otros grandes premios".

Varias pruebas del calendario tienen un impacto similar, sobre todo el GP de Francia en Le Mans, organizado por Claude Michy, que batió récords de asistencia en 2023, en la cita número 1000 para la clase reina, gracias, sobre todo, a su asequible entrada de fin de semana de 98 euros. Ello dio a los aficionados acceso a las tribunas, acampada, aparcamiento y entrada gratuita para los menores de 16 años.

Los Grandes Premios de Alemania y de Países Bajos en Sachsenring y Assen también siguen atrayendo a un gran número de espectadores, aunque otros se quedan bastante atrás.

El GP de Gran Bretaña en Silverstone, que se celebró sólo quince días antes que el de Austria, atrajo a 115.959 aficionados durante tres días, con un total de 48.564 espectadores sólo el domingo. El trazado británico, sin embargo, se esforzó por crear un evento de estilo más festivo para los aficionados de MotoGP, que este año incluyó actuaciones musicales en directo durante todo el fin de semana.