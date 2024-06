"Cualquier piloto que intente copiar el estilo de Acosta verá que es imposible", dice Espargaró

Pol Espargaró tuvo que tomar en 2023, seguramente, una de las decisiones más importantes de su vida, la de emprender la retirada como piloto de MotoGP, pese a tener contrato en vigor para 2024 con KTM. Uno de los motivos que más influyeron en esa decisión, sin duda, fue que el fabricante austríaco necesitaba un sillín para la perla de su cantera, el murciano Pedro Acosta. Pol entendió la situación y dio un paso al lado para que 'el fenómeno’ tuviera su moto sin cortar la carrera de Augusto Fernández.

La vida de Pol ha cambiado sustancialmente desde entonces, se ha convertido en un comentarista de éxito en televisión, algo que, inesperadamente, le llena profesionalmente por completo, y además puede matar el gusanillo de las carreras como probador de KTM y apareciendo en algún wild card, como en el pasado GP de Italia.

Una de sus nuevas facetas es la de 'ayudar' en todo lo que puede a Acosta en términos técnicos y con algún consejo, aunque cada vez menos de esto último.

Durante el Podcast MotoGP 'Po Orejas', Espargaró habló sobre el campeón del mundo de Moto3 y Moto2.

"Hemos alabado mucho a Pedro, pero tenemos que entender que lo que ha hecho no es algo normal, no es algo natural. No es un piloto que sube de Moto2 y logra resultados. Probablemente, eso no lo vamos a volver a ver en MotoGP en muchos años, a menos que un novato se suba a una Ducati oficial, que tiene una ventaja por encima de las otras motos ahora mismo", valoraba el corredor español.

Cuando se habla de Acosta a uno se le acaban los adjetivos, pero Pol recurre a un símil de los más esclarecedor.

"Si habláramos en términos intelectuales, Acosta sería un genio. Lo que hace Pedro no se puede copiar. Yo ya lo vi en el shakedown de Malasia (febrero), en pretemporada, la manera cómo transfería los pesos de la moto, cómo frenaba, son cosas que no se pueden aprender", asegura.

"Con los años, uno se da cuenta de que los métodos de pilotaje van cambiando, y te das cuenta de que hay unas barreras que no se pueden sobrepasar, que van más allá del talento y el esfuerzo. Pedro tiene una metodología pilotando, que no se puede copiar", añade.

Otro que no pierde ocasión para destacar el pilotaje del murciano es Jack Miller, quién asegura que es imposible plasmar los movimientos de Pedro sobre la moto.

"Estoy de acuerdo con Jack: por mucho que él, Brad (Binder) o cualquier piloto de la fábrica intente copiar a Acosta, no lo conseguirán, es imposible. Pedro tiene una forma de pilotar muy personal, una forma de hacer girar la moto con su cuerpo que es única".

"Y le doy mucho valor a eso, porque yo he visto debutar a Marc Márquez en MotoGP, a Dani Pedrosa y a Jorge Lorenzo. Pero en aquella época no había el nivel que hay ahora. Entonces había cuatro motos que podían pelear por el título, y ahora todas las motos están en condiciones de ganar. Por eso lo que está haciendo Pedro hay que ponerlo mucho en valor. Sobre todo porque la KTM aún no está al nivel de Ducati, aunque espero que llegue", zanja el chico de Granollers.