MotoGP GP de Australia

Phillip Island seguirá utilizándose pese a la marcha de MotoGP y WSBK

Aunque el icónico circuito de Phillip Island dirá adiós a MotoGP y WorldSBK en los próximos meses, la pista será una de las grandes protagonistas del calendario de los Supercars australianos desde 2027.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 16 oct 2026, 12:47

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Phillip Island Circuit

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP se prepara para decir adiós al circuito de Phillip Island. La categoría reina del motociclismo abandonará uno de sus lugares más emblemáticos y uno de los más queridos por los aficionados el próximo fin de semana, cuando albergará por última vez el Gran Premio de Australia, algo que lleva haciendo de manera casi ininterrumpida desde 1997 (y también en 1989 y 1990).

Tras muchos problemas a lo largo de los años, de accesos al circuito, alojamiento en la isla o relacionados con la meteorología, el campeonato tomó la decisión de cambiar de sede de cara a la edición de 2027.

De acuerdo con la estrategia que los nuevos propietarios de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), Liberty Media, llevan poniendo en práctica desde hace muchos años en la Fórmula 1, la acción se acercará al centro de la ciudad. Así, desde el año que viene, la cita australiana se disputará en el trazado de Adelaida (12 al 14 de noviembre de 2027), uno de los lugares más poblados del país, en una pista antiguamente urbana, y que tras una remodelación pasará a ser un circuito permanente, pero en el centro de una gran ciudad.

De igual manera, hay que recordar que MotoGP no será el único campeonato que dejará de correr en Phillip Island. El Mundial de Superbikes, gestionado también por MGPSEG, disputará su última ronda en el trazado ubicado en el Estado de Victoria a principios de 2027, el fin de semana del 19 al 21 de febrero, para abrir la nueva temporada. A partir de 2028, WorldSBK se trasladará a otro circuito, The Bend Motorsport Park, ubicado precisamente a unos 100 kilómetros de Adelaida.

Con la marcha de la clase reina y del principal campeonato de motos derivadas de serie, había bastante preocupación sobre cuál sería el futuro de Phillip Island. Y más cuando, hace unos meses, el diseñador del legendario trazado, Bob Barnard, denunció en una 'carta abierta a los aficionados al motorsport' del peligro de que la instalación pudiera desaparecer, revelando que había planes para convertirla en un campo de golf.

Sin embargo, hay una gran noticia para los aficionados: la pista seguirá acogiendo competiciones del deporte de motor de primer nivel. Más allá de los campeonatos de motociclismo, la otra gran categoría que visitaba Phillip Island eran los Supercars, la principal competición de 'stock cars' de Australia. Este pasado jueves, 15 de octubre, se confirmó su regreso al trazado a partir de 2027.

La última vez que los Supercars visitaron Phillip Island fue en la temporada 2019. Ahora, el campeonato ha confirmado un acuerdo multianual para volver a la isla, entre 2027 y 2031, es decir, vigente para los próximos cinco años.

De hecho, el trazado será uno de los grandes protagonistas del calendario al acoger una ronda de las Finals, la fase decisiva del campeonato, justo en la parte final, en la que el campeón se decide en una serie de tres carreras que ponen el broche de oro al curso.

"Ahora que en 2027 celebraremos los 30 años de los Supercars, nos parece muy oportuno volver a Phillip Island, un circuito que formó parte de nuestro campeonato desde 1997 y que ocupa un lugar especial en la historia de nuestro deporte", afirmó Barclay Nettlefold, presidente ejecutivo del campeonato.

"Phillip Island es un circuito emblemático que ha protagonizado momentos memorables para los Supercars, y estamos tremendamente ilusionados por traer de vuelta el campeonato y escribir un nuevo capítulo en esa historia para nuestros aficionados, equipos y pilotos", cerró.

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