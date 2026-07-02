El icónico circuito de Phillip Island podría convertirse en un campo de golf

El pasado 20 de febrero, el gobierno del estado de Australia del Sur y MotoGP Sports Entertainment, presentaron el proyecto del circuito urbano con el que Adelaida asumirá el relevo de Phillip Island a partir de 2027.

El acto estuvo presidido por Peter Malinauskas, el Primer Ministro del estado de Australia del Sur, y Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, y en el mismo tomó parte el piloto local Jack Miller, actualmente en el equipo Pramac.

Aquel anuncio tuvo lugar solo un día después de la confirmación de que el Gran Premio de Australia, que se celebrará el próximo 25 de octubre en Phillip Island, será el último en la emblemática instalación situada a orillas del Mar de Tasmania.

Durante meses, el gobierno de Victoria mantuvo conversaciones con MotoGP, que propuso desplazar la prueba al Circuito de Albert Park, en Melbourne, la sede de la carrera que habitualmente abre la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, el ejecutivo de la primera ministra Jacinta Allan, nunca se tomó en serio esa posibilidad, lo que llevó al promotor del campeonato a dar un volantazo inesperado dirección a Adelaida.

Quien no estuvo el pasado mes de febrero en la presentación del proyecto del Circuito Urbano de Adelaida para MotoGP 2027, fue el ingeniero Bob Barnard, precisamente el hombre que diseño ambos trazados, el de Phillip Island y el de Adelaida.

Phillip Island Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

Hasta ahora, Barnard se ha mantenido en el anonimato al respecto de este cambio de escenario en el campeonato del mundo de motociclismo, sin embargo en las últimas horas, el ingeniero, ha decidido expresar su opinión, y advertir del peligro que corre el legendario trazado actual, que podría acabar convirtiéndose en un campo de golf, asegura.

En su cuenta de Linkedin, se puede leer que Barnard fue el responsable "del diseño, la construcción y la operación del circuito para la carrera inaugural de Fórmula 1 de Adelaida en 1985", así como de "la remodelación del circuito de Phillip Island para el Gran Premio inaugural de Motociclismo de Australia, aún recordado como el "Woodstock" de los eventos y reconocido como un referente mundial para las motocicletas".

Barnard, que según se puede leer en su perfil, estudió en Londres y está afincado en Barcelona, hizo públicas recientemente sus reflexiones a través de una carta abierta a los aficionados al motorsport, publicación que se ha vitalizado en las últimas horas a través de las redes sociales.

"Cuando escuché hablar del proyecto de trasladar el Gran Premio de Australia de MotoGP de Phillip Island a un circuito urbano en Adelaide, adopté una postura según la cual, después de 30 años lejos de Australia, ya no era mi tarea tener una opinión", arranca su reflexión el ingeniero.

La torre de control de Phillip Island Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"También consideré que, siendo la persona responsable de la creación del circuito actual de Phillip Island y de haber traído el evento de vuelta a Australia en 1989, además de haber creado el circuito de Fórmula 1 de Adelaide, debía mantenerme imparcial", sigue.

"Como algunos de ustedes saben, me preguntaron cuál era mi opinión y respondí que no era un asunto en el que deseara involucrarme. Sin embargo, ofrecí algunas consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, habiendo yo mismo trasladado la carrera a Sídney, donde se quedó solo seis años, antes de regresar a Phillip Island, aunque dejando al menos un circuito permanente en el Estado de Nueva Gales del Sur".

Y es aquí donde se aventura a pronosticar que el actual circuito sede del GP de Australia, podría convertirse en una instalación que nada tiene que ver con el motorsport.

"Comentarios recientes sugieren que, después de perder tanto el Gran Premio como el Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), el propietario del complejo del circuito de Phillip Island, Lindsay Fox, podría transformarlo en un campo de golf", apunta.

Carrera del GP de Australia de 2025 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El señor Fox ya está involucrado en el intento de construir un nuevo circuito en Avalon, en el Estado de Victoria", añade sobre Fox, que el pasado año presentó una oferta de 10 millones de euros para comprar el equipo Gresini de MotoGP, oferta que fue rechazada por Nadia Padovani.

"Ahora me preocupa que las decisiones de Liberty Media, propietaria de MotoGP Sport Entertainment y de los derechos comerciales de MotoGP y WSBK, junto con el Gobierno del Estado de Australia Meridional, puedan llevar a la pérdida de ambos circuitos icónicos, perdidos para siempre. Por un lado, se busca aumentar el valor de las acciones; por el otro, recolectar votos, sin que nadie piense realmente en el bien de este deporte o en el legado que estos circuitos representan", continua Barnard, que entiende que el trazado de Adelaida, como él lo diseño, no puede albergar carreras de motos.

"El nuevo trazado de Adelaide no es el circuito original y no reemplazará al que regularmente se vota como el mejor circuito urbano de Fórmula 1 del mundo [Melbourne], ni al mejor circuito motociclista del calendario de MotoGP, como lo expresan los pilotos", en referencia a Phillip Island.

"¿Cuál sería la indignación si Bathurst se modificara para albergar MotoGP, cambiando su trazado, o peor aún, se cerrara y se vendiera para convertirlo en un campo de golf?

Phillip Island con el Mar de Tasmania de fondo, un imagen icónica del trazado de Victoria Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Phillip Island precedió a Bathurst albergando el primer Gran Premio automovilístico de Australia en 1923, mientras que la Bathurst 1000 se originó con la Armstrong 500 en el circuito actual.

La actual oposición a Adelaide se centra en la pérdida del patrimonio histórico representado por los Parklands, los espacios públicos, los árboles centenarios y la fauna. Australia Meridional corre el riesgo de sacrificar los árboles maduros de los Parklands, mientras que el Estado de Victoria corre el riesgo de perder el circuito de Phillip Island.

En lugar de crear un nuevo patrimonio, Australia podría simplemente destruir dos bienes reconocidos internacionalmente para crear uno sustituto con un futuro incierto. Australia no debería verse obligada a elegir entre el motorsport y el patrimonio ambiental. No deberíamos perder el mejor circuito urbano del mundo y arriesgarnos a perder también el mejor circuito motociclista del mundo, sacrificando al mismo tiempo los Parklands de Adelaide", zanja el ingeniero británico.