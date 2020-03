Petrucci: “Quiero seguir en Ducati, pero muchos pilotos quieren mi moto”

Con el Mundial de MotoGP suspendido y la mayoría de países europeos confinando a la población en sus casas, Danilo Petrucci ha optado por pasar esta obligada cuarentena en el domicilio familiar, abandonando momentáneamente su piso de Forli, donde se trasladó el pasado año para poder entrenar con su compañero en Ducati, Andrea Dovizioso.

Junto a sus padres y hermano, Danilo sigue preparándose físicamente para el inicio de una temporada que, a día de hoy, nadie sabe ya cuándo va a comenzar.

“Estoy bien, estoy en Terni y trato de entrenar en casa, he montado un pequeño gimnasio y alguna vez salgo con la bicicleta por la montaña. No es lo que queríamos, justo ayer (martes) teníamos previsto volar a Tailandia”, recuerda el piloto italiano en una entrevista con Sky Sport Italia.

Esta misma semana, Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, aseguraba que “el Mundial no empezará antes de junio o julio”, aunque Danilo no cuenta con mayor información al respecto.

“Siendo un virus global, la información que tengo es la misma que tiene todo el mundo. No sabemos si vamos a comenzar en Jerez (como está previsto), quizá a puerta cerrada dicen algunos. También se dice que el Mundial podría comenzar en Mugello, en junio, que es cuando la F1 tiene previsto arrancar. Personalmente estoy con mi familia y entreno todo lo que puedo, no tengo mejor información”.

El nuevo calendario reprogramado por Dorna contempla una parte final de la temporada tipo maratón, con 8 carreras en poco más de nueve semanas.

“No sé a nivel físico como será tener tantas carreras al final de la temporada, eso será nuevo para todos. Si comenzáramos en Jerez, las pistas siguientes me gustan, siempre he ido bien en Le Mans, Mugello, Barcelona y Assen. Está claro que no habrá pausa en verano, y habrá que ver el clima que nos encontramos en sitios como Argentina, Austin y Valencia, donde iremos en fechas nunca vistas”.

Pendiente de renovación

En una temporada completamente atípica, la pareja de pilotos de Ducati acaba contrato, y la marca italiana ha parado completamente cualquier tipo de maniobra al respecto, según explicó Gigi Dall'Igna.

“No hemos hablado del contrato con Ducati, seguramente lo habríamos hecho de haber empezado el campeonato. Todo se pospondrá para julio y agosto, en la fase central del campeonato, para ver mejor el valor en pista", argumenta Petrux.

"Está claro que me gustaría seguir con Ducati, he estado con ellos desde 2015 y siempre he querido estar donde estoy ahora. Pero también sé que hay muchos pilotos fuertes que quieren mi moto, pero el objetivo es permanecer aquí muchos años".

"La renovación está en mi mano, todo depende de mis resultados, pero si no soy lo suficientemente bueno, tendré que mirar a mi alrededor. Todavía no lo he pensado, es una hipótesis que no he metabolizado, me gustaría comenzar a correr primero, pensar en las carreras y luego ya veremos lo otro”.

La única victoria que luce en el palmarés de Petrucci fue el espectacular Gran Premio de Italia de 2019, donde se impuso en un ajustadísimo pulso a Marc Márquez y Andrea Dovizioso.

“No estaría mal que el Mundial comenzara en Mugello, aunque prefiero empezar en Jerez porque estar otro mes parado sería muy duro. Pero sería bonito correr en Italia la primera carrera, y con las gradas llenas después de este difícil periodo que nos está tocando pasar”, zanja Danilo.

