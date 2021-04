No está teniendo Petrucci un estreno fácil en KTM. En la primera carrera apenas duró dos curvas, lo que tardó en acabar en la grava tras tocarse con Alex Márquez. En el Gran Premio de Doha al menos pudo ver la bandera a cuadros. Petrux cruzó la meta 19º y penúltimo de los pilotos que acabaron.

El piloto del Tech3 está teniendo problemas para adaptarse a la RC16. De los cuatro pilotos de KTM, Petrucci es el más alto (1,81 m) y el que más pesa (80 kg). Eso está afectando a la aerodinámica y en un circuito como el de Losail, con una recta de más de un kilómetro, le penaliza.

"Todo el mundo me pasa en la recta porque soy demasiado lento, y eso es un problema. Aunque sea más rápido que los de delante, pierdo muchos metros en aceleración y luego me veo obligado a forzar en la frenada para acercarme. Pero me es imposible adelantar. Sabía que podía ser una carrera difícil, pero no pensé que tanto", explicó Petrucci al finalizar.

"Taka [Nakagami] era más lento que yo en toda la pista, excepto en la recta. Yo le adelantaba, pero cuando llegábamos a la recta él me pasaba siempre. Luego, en un momento dado, cerró la curva y me rompió la aleta", añadió.

Los problemas de Petrucci han llevado a KTM a homologar un carenado ligeramente más grande para él, pero no ha sido suficiente para reducir la gran diferencia que sufre en las rectas, no solo con las otras motos, sino también con sus compañeros de marca.

"Pierdo tres décimas respecto a las otras KTM en la recta principal. Probablemente, debido a mi tamaño, hicimos una configuración demasiado extrema. Desgraciadamente, la RC16 es muy pequeña para mí: he visto algunas fotos y casi parece que soy un piloto de Moto3 (risas). También me cuesta mantenerme a rebufo y esto es un gran problema en la carrera, especialmente si hay una recta larga como la de Losail", comentó

Todo esto le lleva a forzar y termina destrozando los neumáticos.

"En los entrenamientos libres parecía que habíamos encontrado cosas positivas, pero en la carrera fue imposible estar con los mejores, porque en las primeras vueltas todos me superaban en aceleración. En las frenadas las sensaciones eran buenas, pero esto me llevaba a entrar en las curvas con demasiada velocidad, y los neumáticos se sobrecalentaron desde la tercera vuelta", concluyó el #9.

Las fotos de Danilo Petrucci en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

