Petrucci se debate entre MotoAmerica o Dakar

Danilo Petrucci está llevando a cabo toda la preparación necesaria para correr su primer Dakar el próximo mes de enero. En paralelo a las últimas carreras de MotoGP, está realizando cursos teóricos y prácticos para entender cómo funciona esa nueva disciplina y esta semana hará el primer test en el desierto.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido una nueva opción. Tras la decisión de Loris Baz de renunciar a su plaza en MotoAmerica en favor de volver al WorldSBK con la BMW de Bonovo, el equipo Warhorse HSBK Racing Ducati New York estaría interesado en los servicios de Petrucci, según nuestros compañeros de GPone.com.

Cuando se le preguntó sobre ese asunto en Misano, el italiano no descartó la oportunidad, aunque dijo que tenía poca información por el momento. "Me he enterado, es una idea que está ahí. Ambas cosas me gustan mucho desde el punto de vista humano. Creo que es una experiencia muy, muy bonita humanamente, ya sea [competir] en el Dakar o ir a vivir a otro país", contestó.

Petrucci se prepara para dejar los grandes premios a sus 31 años cumplidos el pasado domingo. Inicialmente había descartado volver a las motos derivadas de la serie, tras haber corrido durante algo más de cuatro años en Superstock 600 y 1000. No obstante, la perspectiva de estar en el centro de un programa fuerte en el campeonato americano parece haberle hecho reflexionar.

"Primero me gustaría hablar con KTM, porque tenemos un proyecto. Voy a hacer algunas pruebas y tenemos un proyecto a largo plazo. Uno seguramente excluye al otro, así que tengo que estudiar eso. KTM me dio una gran oportunidad el año pasado y ahora me ha dado otra para correr el Dakar, así que ya veremos", dijo. "Por lo que tengo entendido, y lo poco que sé, hay apoyo oficial en ambos casos, por lo que no se puede ser rojo delante y naranja detrás o viceversa", soltó entre risas.

Test en Dubai antes de Portimão

Tal y como están las cosas, Petrucci sigue con el programa de raids con KTM, que incluye pruebas en el desierto de Dubai esta semana para familiarizarse con la 450 Rally y la navegación en un entorno similar al de las carreras. Antes de dirigirse a Misano para el GP de Emilia Romagna, pasó tres días en España, recibiendo clases del director del equipo KTM, Jordi Viladoms.

"Tuvimos un gran programa sobre la navegación y todo el equipamiento de la moto", explicó. "Un día se dedicó solo a la teoría, solo para entender todas las reglas, cómo funciona esta carrera y sobre todo la moto y todo el equipo que tenemos, porque hay muchas cosas que saber y reglas que seguir. Luego, los dos últimos días rodamos. Era una navegación normal en el bosque, en un entorno europeo, con árboles y pequeños caminos. Y no tenía la moto de rally, que probaré antes de Portimão para la primera prueba real".

Viladoms ya ha empezado a compartir su experiencia de 10 participaciones en el Dakar y una segunda posición en la edición de 2014 con Petrucci. "Tenemos la oportunidad de navegar y, cuando no entendemos algo, nos detenemos, hablamos y hacemos comparaciones. Hice muchas preguntas, tuvimos tres días muy buenos y eso fue muy importante. Le sorprendió mi velocidad", dijo Petrux.

"El hecho es que ya había probado este tipo de navegación el año pasado [en un rally raid en Cerdeña], era muy similar, así que no partía de cero. En cambio, [esta] semana empezaré de cero porque nunca he estado en el desierto, y menos con una moto", remachó

