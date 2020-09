Marc Márquez se fracturaba el pasado 19 de julio en Jerez el húmero de su brazo derecho en una caída a dos vueltas del final de la primera carrera de la temporada 2020 de MotoGP. Hasta ese momento, el vigente campeón había protagonizado una remontada impresionante que le llevó a pasar de la 16ª posición a la segunda tras salirse de pista en los primeros compases.

Fabio Quartararo consiguió ese domingo su primera victoria en la categoría reina, convirtiéndose en el 25º ganador distinto en la era MotoGP. El Diablo repitió siete días más tarde en el mismo escenario y nada hacía presagiar el rumbo que iba a coger el campeonato a partir de ese momento.

Sin embargo, dos semanas después, Brad Binder conseguía en Brno su primera victoria en MotoGP –en su tercera carrera en la categoría– y la primera también de KTM, mientras que Quartararo pinchaba y el podio lo completaban Franco Morbidelli –el primero en MotoGP– y Johann Zarco.

Las sorpresas no quedaban ahí. En la primera de las dos citas en Austria, Andrea Dovizioso se imponía, por delante de Joan Mir, que también se estrenaba en el cajón, y Jack Miller, mientras que en la segunda Miguel Oliveira hacía saltar la banca en la última curva aprovechando la pelea del australiano y su compañero de marca Pol Espargaró.

Así, transcurridas solo cinco carreras, 11 de los 22 pilotos titulares (50%) ya saben lo que es subir al podio este curso, con ganadores de grandes premios como Marc Márquez, Alex Rins o Danilo Petrucci sin haberlo hecho todavía. Quartararo se mantiene líder del campeonato, pero ya tiene a Dovizioso a solo 3 puntos, mientras que los nueve primeros están separados por 27 puntos.

Esta situación llega después de un 2019 en el que Márquez arrasó con 12 victorias y 18 podios en 19 carreras, ganando el título con 151 puntos de ventaja.

A pesar de estos precedentes, Petrucci considera que la presencia del piloto de Honda no habría afectado al atípico desarrollo que estamos viviendo en 2020.

"No creo que las cosas hubieran cambiado mucho con Marc comparado con lo que estamos viendo hasta ahora", dijo Petrucci. "Por supuesto, en la primera carrera nos estaba humillando, porque remontó desde el último lugar hasta las primeras posiciones, estaba casi primero".

El piloto de Terni tiene su propia teoría para soltar esa afirmación.

"Tenía un ritmo asombroso. Pero también lo tuvo Quartararo en Jerez, y luego en Brno y en Austria le costó. No sé cómo habría resultado con Marc, no podemos saberlo. Pero después de las dos primeras carreras, Quartararo parecía imbatible y ahora ya no lo parece", zanja.

Todos los podios y ganadores de la temporada 2020 de MotoGP