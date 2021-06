Petrucci no puede “estar triste” si se queda sin sitio en MotoGP

El contrato de Petrucci con KTM incluía una cláusula a favor del fabricante para renovar el acuerdo entre ambas parte automáticamente antes del 1 de junio, fecha que ha vencido sin que el corredor haya recibido ninguna oferta de renovación, tal y como adelantó Motorsport.com.

El italiano aseguró este jueves en la previa del Gran Premio de Catalunya que no puede estar triste si, finalmente, 2021 resulta ser su última temporada en la clase reina, después de conocerse la promoción de Remy Gardner al equipo Tech3 el próximo curso.

Además de Gardner, los rumores apuntan de forma clara a que su compañero Raúl Fernández también promocionará a la clase superior, lo que reduce las opciones de Petrucci de tener acomodo en Tech3 el próximo año.

Después de un mal inicio de temporada el ex de Ducati y su compañero de equipo, Iker Lecuona, han sumado solo 36 puntos entre los dos y el futuro de ambos en KTM está en duda.

"No puedo esconderme detrás de un dedo, conozco perfectamente la situación", dijo Petrucci cuando Motorsport.com le preguntó si sentía que KTM le había dado tiempo suficiente para probarse a sí mismo.

"Digamos que no me arrepiento tanto. Di todo lo que pude durante este año. Llegué a MotoGP cuando tenía 21 años, viniendo de Superstock. He hecho todo lo posible para quedarme en esta categoría”.

Petrucci recordó la precariedad contractual en la que se ha movido.

"Es curioso, desde 2015 siempre tengo un contrato de un año y necesitaba renovarlo cada vez, a diferencia de otros pilotos que tienen contratos de mayor duración. Como te dije, soy uno de los pilotos más veteranos y no puedo estar triste por dejar MotoGP”, llegado el caso.

"Siempre doy todo lo que tengo y si no es suficiente, estoy feliz porque no puedo hacer más".

Petrucci dijo que el ascenso de Gardner a MotoGP con Tech3 es "bien merecido" y agregó que "no tiene miedo" de su propia situación.

El italiano señaló que aún no ha tenido ninguna reunión ni contacto con KTM y Tech3 sobre 2022, pese a que la cláusula de renovación automática por parte del fabricante expiraba el 1 de junio, y también puso en duda un posible movimiento a WorldSBK.

"No, no he tenido conversaciones con nadie. Mi futuro está en mis manos porque puedo ser más rápido, quiero ser más rápido porque sé que es posible. Pero en este momento estoy sufriendo. Pero solo tengo un objetivo, continuar con KTM”, subrayó.

“Si no, no creo que vaya a ir a Superbikes. Sinceramente, ni siquiera he pensado en esa posibilidad”, zanja el de Terni.

