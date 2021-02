Cuando el pasado mes de junio se conoció el fichaje de Danilo Petrucci por KTM, nadie podía imaginar que la jugada iba a acabar con el corredor de Terni en el equipo satélite Tech 3, por más que ahora, en la presentación del equipo y en su primera aparición como corredor de la marca austríaca, el propio piloto asegure que él “sí lo esperaba”.

Cuesta de creer, porque nadie en ese momento dudaba que el fichaje era para el equipo oficial, en sustitución de Pol Espargaró, que en ese momento ya había comunicado a KTM su intención de no renovar el contrato, para irse a Honda.

Sin embargo, entre medias, KTM hizo un cambio de cromos, enviando a Petrucci al equipo satélite y dando la moto oficial al portugués Miguel Oliveira, una jugada que ahora se puede ver natural, pero que entonces, antes de empezar la temporada y de que Oliveira ganara dos carreras, no era tan sencilla de entender.

“Sinceramente, cuando me dijeron que iba a correr con el equipo Tech 3 ya me lo esperaba”, aseguró Petrucci el viernes tras la presentación de los equipos naranjas.

“Miguel [Oliveira] estaba dando grandes pasos adelante ya a final de la temporada 2019, y ya entonces merecía pasar al equipo oficial”, añade. “En 2020 Oliveira ha demostrado ser un piloto muy rápido, igual que [Brad] Binder”.

Petrucci, de 30 años, con nueve temporadas de experiencia en MotoGP, seis de ellas con una Ducati, las dos últimas en el equipo oficial, explica las condiciones que puso para aceptar correr con Tech 3-KTM.

“Cuando me dijeron que iba a correr en el Tech 3, solo les hice una pregunta, si la dotación técnica iba a ser la misma, y ellos me aseguraron que los cuatro pilotos íbamos a ser full factory, con el mismo apoyo de la casa oficial. Y eso era lo único que a mí me interesaba saber”, rememora el italiano.

El 1 de junio del año pasado, Petrucci hizo público que Ducati no le iba a ofrecer renovar su contrato, 18 días más tarde se supo que el italiano había viajado a Mattighofen para visitar la fábrica de KTM y entrevistarse con los responsable del equipo, que anunciaron el fichaje el 25 de ese mismo mes, todo ello casi cuatro semanas antes del inicio de la temporada, el 19 de julio en Jerez.

“Lo tuve claro enseguida, en medio día pude ver el departamento de carreras, luego fuimos a almorzar e hicimos el contrato. Normalmente toma muchos más días, pero nos entendimos de inmediato y estaba muy contento con todo eso. Creo que era hora de cambiar de marca y estoy muy feliz de haberme unido a KTM”, recuerda Petrux.

“Ya había visto sus progresos a finales de 2019 con [Pol] Espargaró. En 2020 demostraron ser hipercompetitivos y quizás yo fui el primer piloto en creer en ellos desde fuera. Estoy contentísimo de estar en este equipo”, reitera.

El acuerdo entre KTM y Petrucci es solo por un año, lo que ejercerá cierta presión sobre el italiano para tratar de demostrar que es competitivo y ganarse la renovación.

“Voy a trabajar y pilotar sin pensar demasiado en ese tema. Me recuperé de lesión en el cuello, y en enero empecé a entrenar como cuando tenía 20 años. Ahora tengo 30, y soy uno de los pilotos más viejos de MotoGP, empleo mi tiempo en entrenar, fisioterapia y organizando mis salidas en moto”.

“Pit [Beirer] y Mike [Leitner, el director técnico] me dijeron que tengo que volver a los orígenes, porque todos somos muy apasionados de las motos y tenemos que encontrar el placer de hacer eso que nos gusta. Lo estoy encontrando con tanta alegría y serenidad. Está claro que es un año clave para mí, pero desde 2015 hasta hoy todos los años lo han sido. Es solo un año en el que quiero hacer lo que más me gusta, y hacerlo con KTM es un gran logro personal”.