Petrucci: "Siento que Dovizioso no pasara a la Q2, pero corro para mí"

El Gran Premio de Aragón está resultando especialmente complicado para las Ducati, incapaces de calentar sus neumáticos. La seis Desmosedici se vieron obligadas a pasar por la Q1, con solo dos plazas en juego para la Q2.

Aparentemente, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci trataron de hacer labor de equipo y darse rueda para aprovechar el rebufo. El subcampeón del mundo fue el primero en hacer de libre, pero cuando le tocó el turno de perseguir no recibió la misma ayuda.

Finalmente, Petrux pasó a la Q2 y Dovi se quedó fuera, lo que provocó su monumental enfado. El #09 sostiene que aprovechó todos los recursos a su alcance y que no había ninguna premisa establecida por parte de Ducati, a pesar de que su compañero se está jugando el título.

"Siento mucho que Andrea se haya quedado fuera de la Q2. No recibí ninguna orden y utilicé todas las armas a mi disposición", justificó Petrucci. "Hablaré con él, pero mañana será otro día y haremos nuestra carrera. Si no hubiera aprovechado ese rebufo, estaría aquí explicando por qué soy lento. No habíamos hablado de ello y no había órdenes".

El de Terni entiende el enfado de su compañero, pero insiste en que no recibió ninguna directriz por parte de Ducati y en caso de haberla tenido sí la habría cumplido

"Obviamente creo que me enfadaría. Nunca he estado dentro de Andrea ni me he jugado un Mundial por ahora. En 2019 corría para Ducati. A principios de 2020 me largaron, así que estoy corriendo para mí mismo y tengo que recuperarme de una difícil primera parte de la temporada. Está claro que si recibo alguna instrucción de Ducati la respetaré hasta el final, hasta la última carrera, pero hoy no era el caso, así que sólo tenía que pensar en hacerlo lo mejor posible", concluyó.

