Petrucci: "¿Dovizioso? Me ha quedado claro que no podemos ser amigos en la pista"

La amistad entre Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso no parecía estar en peligro cuando se convirtieron en compañeros de equipos a pesar de pasar a ser contrincantes directos en la pista. Sin embargo, una vez más la rivalidad se interpuso y acabó dinamitando la buena relación que mantenían.

Ducati fichó a Petrux con el beneplácito de Dovizioso, que le había ayudado desde que llegó a MotoGP e incluso entrenaban juntos. Ambos se convirtieron en aliados en la pista, dando la sensación de llevarse bien.

Las primeras grietas aparecieron en Mugello 2019, cuando el de Terni consiguió su primera victoria en MotoGP, con un adelantamiento en la última vuelta que dejó a Dovizioso tercero, por detrás de su rival directo entonces, Marc Márquez.

La llama se reavivó en Le Mans 2020, cuando los dos se volvieron a encontrar luchando por la victoria y de nuevo el #9 salió victorioso. La relación saltó por los aires de forma definitiva en Aragón, donde Petrucci superó la Q2 aprovechando el rebufo de Dovizioso, y el #04 acabó en quinta fila, cuando todavía apuraba sus opciones de título.

Ese día se produjo un intercambio de declaraciones, con Dovizioso diciendo que estaba decepcionado desde el punto de vista humano con Danilo y calificándole de "poco inteligente". Desde ese momento las cosas cambiaron.

"La relación con Andrea cambió después de Aragón", confirmó Petrucci en una entrevista con Speedweek. "Fue un momento difícil porque Dovi todavía estaba luchando por el campeonato. Venía de una buena carrera en Le Mans e hice todo lo posible para conseguir otro buen resultado".

"Desafortunadamente, en estos dos años en Ducati ha quedado claro que podemos ser amigos en privado, pero no en la pista. Ahora lo sé: es difícil que dos pilotos sigan siendo amigos, sobre todo cuando están luchando en el mismo campeonato".

Los dos pilotos no se sentaron a hablar después de lo ocurrido en Aragón, aunque el nuevo corredor del Tech 3 lamenta haber dejado pasar la ocasión.

"No hablamos mucho sobre este incidente después. Para mí, Andrea sigue siendo un buen tipo y un corredor de primera nivel, y siento mucho lo que pasó. Sin embargo, a menudo se me ha criticado por no ser más rápido, e incluso cuando estaba detrás y mostraba cierta consideración por él, seguía siendo criticado".

Petrucci no esconde su arrepentimiento por lo ocurrido, sobre todo por la ayuda que Dovizioso le prestó cuando llegó al equipo oficial de Ducati.

"Dovi me ayudó mucho, especialmente desde principios de 2019 hasta principios de 2020. Siempre me dio muchos consejos, me apoyó mucho, sobre todo desde el punto de vista mental. Me di cuenta enseguida de que mentalmente es muy fuerte y puede manejar la presión en este campeonato de forma ejemplar, así que traté de imitar su actitud. Me ayudó a calmarme y a concentrarme en los temas importantes", concluyó.

Las victorias de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci con Ducati en MotoGP