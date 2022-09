Cargar el reproductor de audio

Danilo Petrucci regresa a la categoría reina del motociclismo de la mano de Suzuki. El italiano, que abandonó MotoGP al término del pasado curso, acude a la llamada de la fábrica de Hamamatsu para ocupar la vacante de Joan Mir, aún lesionado después de haber sufrido una dura caída en el pasado Gran Premio de Austria, en el Gran Premio de Tailandia.

Desde su salida del campeonato, Petrucci se ha convertido en un trotamundos. En 2022, el italiano ha competido en el Dakar y en el Motoamerica. De hecho, 'Petrux' recibió la llamada poco antes de correr en el campeonato estadounidense. "Me llamaron antes de correr el domingo, en Alabama. Les dije que me dejaran pensarlo, porque esta carrera, en Tailandia, ya era dura cuando corría aquí, imagínate ahora", comentó Danilo ya en el circuito de Buriram.

"Desde el momento que dije que sí, ha sido como meterme en una lavadora. Estoy deseando subirme a la moto. Teóricamente me iba de vacaciones por Estados Unidos, y mi hermano también. Ahora, le debo unas vacaciones", dijo entre risas.

Será la quinta marca para la que compita Petrucci en MotoGP, después de haber pasado por Ioda, ART, Ducati y KTM. "Ni siquiera Alfred Hitchock habría podido adivinar que correría el Dakar con KTM, el estados Unidos con Ducati, y ahora esto con Suzuki. Es el mayor regalo que nunca me han hecho. Lo mejor de todo son las relaciones que hice aquí".

Pero tanto cambio hace que Danilo lleve demasiado tiempo sin verse en un gran premio. De hecho, su última campaña en la categoría no fue de las mejores. En ese sentido, Petrucci espera que "no pare de llover hasta las cuatro de la tarde del domingo".

"Tengo que adaptarme a la moto, porque no se puede modificar nada. Normalmente, yo tengo el freno de atrás en el pulgar, y en la Suzuki eso sirve para bajar la moto de atrás. Me voy a atar el pulgar a la mano".

"Espero no ser el último, pero tampoco esperaba ganar una etapa del Dakar. En el Dakar fue duro, pero al menos pude probar la moto. Aquí, no". "Uno no puede decir que no a esta oferta; habría venido nadando", concluyó, ya vestido de azul.

