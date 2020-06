Petrucci: “Me gustaría correr con Aprilia o KTM”

Danilo Petrucci dio el salto al equipo oficial de Ducati en 2019 sustituyendo a Jorge Lorenzo, después de cuatro años con la formación satélite Pramac. El italiano firmó por una sola temporada, pero se ganó la renovación con una primera mitad de campeonato en la que consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Italia y llegó marchar tercero del campeonato.

A partir de firmar el contrato, Petrux se desinfló en la segunda parte del año y no terminó ninguna carrera entre los seis primeros, clasificándose finalmente en la sexta posición en la tabla. Ducati, además, perdió el campeonato de equipos por solo 13 puntos frente al Repsol Honda pese a la escasa aportación de Lorenzo.

Tras las renovaciones de Maverick Viñales y Fabio Quartararo con Yamaha, Ducati se quedó sin dos de los nombres más interesantes del mercado y se movió promocionando a Jack Miller desde el Pramac al oficial para 2021. El fichaje dejaba sin sitio a Andrea Dovizioso o a Petrucci.

"Las cosas con Ducati habían cambiado, incluso antes de esta decisión", explica Petrucci en una entrevista con Sky Sport Italia. "El bajón que tuve en la segunda mitad de la temporada pasada influyó. Creo que se está trabajando en una opción en superbikes, aunque no hay una propuesta concreta. Ducati está negociando con Dovizioso, y por lo tanto no soy la primera opción. De hecho, por lo que entiendo, no soy realmente una opción en este momento en MotoGP".

Ducati está centrada en la renovación de Dovizioso, con el que ha acercado posturas y espera anunciar su renovación antes del inicio de la competición, en julio. Esto pone a Petrucci en una situación complicada de cara a 2021 para seguir en MotoGP.

La marcha de Pol Espargaró de KTM deja un hueco libre en la formación de Mattighofen, mientras que Aprilia se mantiene a la espera de renovar a Aleix Espargaró y ver en qué situación queda Andrea Iannone tras la sanción que arrastra por dopaje, por lo que en Noale se abriría otra puerta.

Petrucci incluso ha hablado de la posibilidad de ir al WorldSBK, aunque su prioridad es continuar en MotoGP y se deja querer por KTM y Aprilia.

"Me gustaría ir a Aprilia, me gustaría ir a KTM", dijo Petrucci. "La decisión de Pol Espargaró de irse es un poco sorprendente, ya que era la piedra angular del proyecto, pero son dos fábricas que podrían aprovechar mi experiencia y me gustaría estar en un proyecto en crecimiento".

"El plan A es quedarme en MotoGP. Durante años he tratado de llegar a un acuerdo con Aprilia, pero prevaleció la continuidad. Aleix merece la renovación, y está la duda de Iannone. Las noticias sobre Pol Espargaró en Honda abren un escenario diferente. Es como un tablero de ajedrez, que pasa primero por Dovi. Luego también depende de lo que haga Valentino. Primero se tendrán que arreglar las piezas más valiosas y vengo un poco más tarde", remacha.

