Petronas aspira a seguir en MotoGP con Yamaha otros cinco años

El ciclo de cinco años de acuerdos entre los promotores del Mundial de MotoGP y los constructores participantes en el certamen concluye a final del presente año, por lo que las fábricas están negociando ya un nuevo contrato para el periodo 2022-2026.

El primero en anunciar la firma del acuerdo ha sido el fabricante austríaco KTM, que seguirá en la clase reina para, en su caso, un segundo periodo. Para la mayoría del resto de constructores (Honda, Suzuki, Yamaha y Ducati), el acuerdo se da por hecho, sin embargo no se ha plasmado, todavía, sobre un papel.

En el caso de los equipos satélite, éstos dependen de los contratos de los constructores, de ahí que la emergente escudería Petronas SRT, que cumplirá este año su tercera temporada en la clase reina, siempre ligada a Yamaha, no tenga ahora mismo asegurado con qué motos competirá en 2022.

En ese sentido se han disparado las especulaciones sobre un posible interés del equipo malasio en cambiar de socio, surgiendo el nombre de Suzuki, el único fabricante de MotoGP, junto a Aprilia, en no tener un equipo satélite.

Sin embargo, el director del equipo, Razlan Razali, asegura que la prioridad es seguir con Yamaha.

“Estamos interesados en seguir en MotoGP más allá de 2021, queremos quedarnos el mayor tiempo posible. A parte de algunas opciones con otros fabricantes, estamos bastante cómodos con nuestra actual relación con Yamaha”, explicó el ejecutivo malasio en una conversación con GPone.

Pese a que ha transcendido que durante las dos temporadas de relación (2019-2020) las tensiones entre Petronas y Yamaha han existido, Razali cree que la cuenta de resultados ha sido positiva.

“Nos han apoyado desde el primer año y creo que es de interés para nuestro equipo, para Yamaha y también para Petronas, ver si podemos ampliar esta colaboración durante más de tres años. Ya estamos hablando con ellos y trabajando para cerrar un acuerdo por otros cinco años”, lo que llevaría el 'matrimonio' hasta final de 2026.

“Por su puesto que todo ello lleva tiempo, pero deberíamos conocer nuestros planes para 2022 y más allá a mitad de [la presente] temporada”, apunto Razali.

Razlan Razali y Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Una vez formalice su acuerdo con Dorna Sports para el periodo 2022-2026, Yamaha deberá decidir a quién entrega sus motos satélite, entrando en escena el nuevo equipo que surgirá de las cenizas del Esponsorama Avintia Racing, una plaza que a partir de 2022, todo apunta que será para el VR46 que lidera Valentino Rossi.

Aunque en 2021 una de las Ducati del Avintia, la de Luca Marini, irá pintada con los colores del VR46, nada asegura que en 2022 se mantenga el acuerdo con la firma de Bolonia, y dada la relación entre Rossi y Yamaha, la especulación surge espontánea.

En ese sentido, Razali no se siente amenazado y es contundente cuando le preguntan si cree que Yamaha opte por dar sus motos satélite al VR46.

“No, tenemos confianza en ese punto, hemos demostrado en solo dos años lo que podemos lograr. Estamos en MotoGP, pero también en Moto2 y Moto3, creo que tenemos un equipo con grandes profesionales, confiamos en la posibilidad de seguir trabajando con Yamaha”.

El ejecutivo malasio, que según pudo saber Motorsport.com mantuvo a finales de 2020 conversaciones informativas con el anterior Team Manager de Suzuki, Davide Brivio, para conocer las intenciones de cara a 2022 referentes al equipo satélite, no cree que la figura de Rossi sea suficiente para desequilibrar la balanza.

“No me preocupa demasiado si Valentino crea su propia estructura de MotoGP, al fin y al cabo, no es lo mismo que hacer un equipo de Moto2 o Moto3, no es tan sencillo, todo es mucho más grande y mucho más costoso económicamente. Estamos donde estamos ahora y hemos hecho un buen trabajo. No me preocupa que Valentino pueda ‘robarnos’ nuestras Yamaha”, zanja Razali.

En sus dos temporadas en MotoGP, el equipo Petronas Yamaha SRT ha conseguidos seis victorias en grandes premios, tres para Franco Morbidelli y otras tantas para Fabio Quartararo, además de 13 podios y los subcampeonatos mundiales por equipos y pilotos en 2020.

