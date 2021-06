“Petronas no interferirá en la relación Raúl Fernández-KTM”

Desde que Motorsport.com adelantó hace un par de semanas que Fernández se había convertido en el primer objetivo del Sepang Racing Team (SRT) para relevar a Valentino Rossi en 2022, se ha hablado mucho acerca de las piezas que deben moverse para que ese desenlace se produzca.

El principal escollo para que la gran revelación de este curso en Moto2 se convierta en el nuevo compañero de Franco Morbidelli es KTM, que se niega a dejar escapar a uno de sus activos más preciados. El proteccionismo de la marca de las motos naranjas ha alcanzado cotas insospechadas, algo que puede confirmar Remy Gardner, que hace tres semanas, en Mugello, se vio entre la espada y la pared, y que finalmente firmó su salto a MotoGP con Tech3.

La filosofía de KTM va de la mano de la que siempre ha seguido Red Bull, que plantea contratos prácticamente inquebrantables a los jóvenes pilotos por los que apuesta, a los que apoya y tutela. Las ‘fugas’ de Jorge Martín (Pramac) o Pol Espargaró (Honda) ya confirmaron en su día que esa filosofía tiene grietas, una sensación que todavía se hace más evidente con los ejemplos de Gardner y Fernández. Resuelto el futuro del australiano, ahora le toca mover ficha a su actual vecino de taller y principal rival en la pelea por el Mundial de Moto2.

En una entrevista concedida a Motorsport.com, Pit Beirer, máximo responsable de KTM en el campeonato, afirmaba hace unos días que el propio Fernández le había hecho saber que su intención era la de permanecer otra temporada más con Ajo, en la categoría de plata.

“En estos momentos no hay demasiado movimiento porque la última vez que hablé con Raúl, un par de semanas atrás, me dijo que quería quedarse otro año en Moto2. Eso nos da algo de tiempo después de que decidiéramos promocionar a Remy”, comentaba el ex piloto de motocross y ahora ejecutivo.

KTM le plantea a Fernández dos posibles vías con vistas a 2022, el último año del vínculo que tiene con él: o continuar con su actual escudería en Moto2 o subir a MotoGP con Tech3, en la RC16 que todavía no tiene dueño, de nuevo al lado de Gardner.

Como es lógico, el fabricante de Mattighofen hará todo lo que pueda para retenerle, por más que el piloto crea que su mejor alternativa sería subirse a esa M1 decorada con los colores de Petronas. En primer lugar, por su estilo de pilotaje, muy refinado, que es precisamente el que mejor encaja con la moto japonesa. Y después, porque la dinámica que está siguiendo Maverick Viñales hace difícil imaginarle prolongando su acuerdo con el equipo oficial de Yamaha para 2023, de modo que el constructor de los diapasones seguramente recurra al mercado para cubrir la baja del de Roses (Girona).

Para desligarse de KTM, Fernández debe abonar una penalización que ronda el medio millón de euros. Esa es una cantidad más que asumible para el dúo que forman Yamaha y Petronas, que, sin embargo, no piensan desatar una guerra. Así de claro lo especifica Johann Stigefelt, director de SRT, en conversación con Motorsport.com.

“No interferiremos en la relación que Raúl tiene con KTM. Evidentemente que es un corredor que nos gusta y nos interesa, porque es muy rápido. Pero si quiere venir, antes deberá resolver su situación”, aseguró Stigefelt, en el paddock de Sachsenring.

Con Morbidelli como punta de lanza del proyecto de Petronas en MotoGP de cara a 2022, el presupuesto destinado al sueldo del segundo piloto no alcanza para abonar ni la mitad de esos 500.000 euros, al margen de que, como destaca Stiggy, todas las partes quieren evitar entrar en conflicto con KTM.

La partida de ajedrez entre Fernández y KTM ya hace tiempo que comenzó y Petronas se mantiene a la expectativa, esperando el desenlace. En ese sentido, la compañía austríaca tiene la sartén por el mango.

“A su favor juegan dos cláusulas, un derecho preferencial y otro de tanteo, ante cualquier oferta que pueda recibir de fuera”, cuenta a Motorsport.com alguien que ha visto esos contratos. Las opciones que tiene de KTM expiran el 31 de julio, una fecha en la que, habitualmente, en MotoGP ya están todas las motos adjudicadas.

Ante ese panorama, lo más lógico es pensar que Fernández se debata entre jugársela y buscar la forma menos traumática de escapar de las garras de KTM, o seguir con Ajo en Moto2. Aceptar la oferta para recalar en Tech3 seguramente supondría firma una ampliación hasta más allá de 2022, momento en el que muchos manillares quedarán libres.

Las fotos de la temporada 2021 de Raúl Fernández en Moto2

