El peligro de la fauna en el GP de Australia de MotoGP: "Es inaceptable"

Phillip Island es uno de los trazados más mágicos del calendario de MotoGP. Además de su espectacular diseño, con muchas curvas de alta velocidad y constantes cambios de elevación, se encuentra en un paraje único, rodeado de naturaleza y con impresionantes vistas al mar.

Sin embargo, naturaleza y motociclismo no siempre van de la mano, y en los últimos Grandes Premios de Australia la presencia de animales en pista se ha vuelto cotidiana. Son míticas las imágenes de Andrea Iannone golpeando a una gaviota con el casco en 2015, o a Jorge Lorenzo con otro ave en el carenado de su Yamaha en 2013.

En la edición de 2022 volvimos a tener presencia de la fauna local sobre el asfalto, pero esta vez terrestre. En la FP1, Aleix Espargaró estuvo a punto de arroyar a un wallaby (un animal similar al canguro) a más de 200 km/h. Además, la clasificación de Moto2, disputada al día siguiente, tuvo que darse por terminada antes de tiempo después de que dos gansos decidiesen darse un paseo por la pista, obligando a ondear la bandera roja.

Este último incidente hizo que el tema de la fauna y la seguridad saltase a la palestra en Phillip Island. La problemática se llevó a una comisión de seguridad, donde los pilotos pudieron explicar sus puntos de vista.

Alex Rins apuntó a la altura de las vallas que perimetran el circuito como posible solución al problema. "Tienen que mejorar las vallas", dijo tras la clasificación, "porque si chocamos con un wallaby puede ser muy peligroso, tanto para el animal como para nosotros". "Si te fijas, la valla de la recta no es tan alta", denunció.

Aleix Espargaró, por su parte, calificó de "inaceptable" su incidente con el wallaby, al tratarse de un animal terrestre, pero asume que es imposible tratar de mantener a las aves fuera de las lindes del circuito. "Al principio [de la reunión] todo el mundo se reía. Pero terminaron entendiendo que era algo muy importante en términos de seguridad", dijo Espargaró.

"Para mí es inaceptable, era muy peligroso. Vamos a ver si pueden mejorar [la seguridad]. Les hemos pedido que cierren un poco mejor la pista. Por los pájaros no se puede hacer nada. Pero los wallabíes no pueden pasar. Si llego a pillar al wallby, yendo a 220 km/h, el accidente hubiese sido grande".

Jack Miller, héroe local, dijo que entendía la preocupación por la seguridad, pero argumentó que era poco probable que el wallaby visto en la FP1 hubiera entrado en el circuito una vez arrancó el evento. El de Townsville apuntó a que posiblemente ya estuviese viviendo en la isla antes de que llegase el paddock de MotoGP.

"No me malinterpretes, es muy peligroso tener canguros y demás saltando en medio de un circuito cuando vas a 350 km/h", declaró a Motorsport.com. "Pero, como dije ayer en la comisión de seguridad, entiendo que no hay una valla de dos metros de altura que rodee la pista, pero ese canguro no entró sin más. Yo diría que estaba metido en alguna parte, y el ruido de las motos lo despertó".

Andrea Iannone, golpeando a una gaviota en 2015

"No es agradable tener [animales] en la pista, pero al final, ¿qué vas a hacer? Estoy seguro de que ahora no hay nada que pase por encima de las gradas, porque están llenas de gente. No creo que sea un problema demasiado grande".

Cuando se le preguntó si la comisión de seguridad había planteado alguna solución, Miller reiteró que el asunto es, en gran medida, irresoluble. "Al fin y al cabo, cuando tienes una pista en un lugar tan emblemático como éste, siempre vas a tener un problema con la fauna", dijo.

"Ya sean gaviotas o lo que sean esas aves con aspecto de dodo, siempre vas a tener un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Exterminar toda la isla? Todo el mundo sabe que cuando vienes a Australia hay vida salvaje. Basta con conducir por una autopista y mirar los animales muertos en la carretera. Hay muchos animales y poca gente en este país. Es diferente a cualquier otra parte del mundo", sentenció.

