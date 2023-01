Cargar el reproductor de audio

Dani Pedrosa volverá a tomar la salida en una carrera de MotoGP, en el GP de España que se disputa en Jerez el 30 de abril. Así se ha podido saber esta mañana en la presentación del equipo oficial de KTM para la temporada 2023 de la clase reina.

El legendario dorsal #26 ejerce actualmente como piloto probador para la casa austriaca, donde milita desde su retirada como piloto en activo al término del curso 2018.

No será su primera experiencia bajo régimen wildcard, ya que en 2021 probó suerte sobre la RC16 en el Gran Premio de Estiria, en Austria.

Por fortuna, sus seguidores podrán volver a disfrutar de su pilotaje una ocasión más. Esta vez, será en Jerez, el templo del motociclismo español, dentro del Gran Premio de España 2023.

"He recibido hace unos minutos la confirmación de que hará un wildcard en Jerez", declaró Francesco Guidotti, nuevo jefe de la escuadra oficial.

"Eso demuestra lo importante que es Dani para nosotros. La contribución que nos puede dar es bastante alta e intentamos darle las oportunidades para que desarrolle todo su potencial, tanto durante los test como en los wildcards".

Su regreso a la acción en 2021 dejó un gran sabor de boca, y logró rodar en tiempos competitivos durante todo el fin de semana. Partió desde la 14ª posición, y el domingo remontó hasta el 10º lugar.

Pero su participación no estuvo exenta de sustos. La de Estiria fue una carrera bastante accidentada, y como ya había pasado en 2020, tuvo que ondear la bandera roja debido a un accidente. Pedrosa se fue al suelo en un punto delicado, con todo el pelotón a su rueda, y Lorenzo Savadori terminó impactando con su moto.

"He tenido mucha suerte. Creo que no me había visto antes en una situación así y ha sido un poco de shock ver a todas las motos pasar cerca. Me he asustado, no voy a mentir", declaraba el español al término de la prueba.

