Pedrosa: "En Valencia 2015 no pensé ni en Lorenzo ni en Rossi, solo quería ganar"

El Gran Premio de Valencia 2015, el último de aquella temporada, fue una de las carreras más polémicas, surrealistas y estresantes de la historia moderna del motociclismo. Tras el crudo enfrentamiento entre Valentino Rossi y Marc Márquez en las carreras de Australia y, sobre todo, Malasia, donde el italiano tiró al español de una patada, por lo que fue sancionado con salir último en parrilla para la siguiente prueba, se llegó a Valencia con los dos pilotos de Yamaha jugándose la corona, liderando Valentino la general siete puntos por delante de Jorge Lorenzo.

El #46 necesitaba acabar tercero para asegurarse su décimo título mundial, hiciera lo que hiciera el mallorquín. Pese a salir último, la sensación generalizada era de que el cuarto puesto lo tenía asegurado, solo necesitaba que fallara uno de los dos pilotos de Honda, el propio Márquez o Dani Pedrosa. Ninguno de los dos se jugaba nada a nivel deportivo, sin embargo era evidente que el #93 iba a hacer todo lo posible para aguar la fiesta del italiano. La duda, la gran incertidumbre, era qué papel iba a tomar Pedrosa, ya que una mala carrera, una caída o la victoria del #26, dejaban a Lorenzo sin corona.

La carrera de Valencia 2015 con Lorenzo, Márquez y Pedrosa en las tres primeras plazas Foto de: Bridgestone

Solo 13 vueltas tardó Rossi en pasar del último sitio de la parrilla al cuarto, con algunos pilotos cediéndole el paso amablemente. Pero el italiano no pasó de ahí y estuvo las 17 vueltas restantes esperando un error de los de delante. Lorenzo lideró la carrera durante los 30 pasos por meta, con Marc segundo y Dani tercero en todas ellas. Solo hubo un momento, ya casi al final, en el que Dani se pudo acerca lo suficiente a su compañero para adelantarle, pero Márquez le devolvió la pasada instantáneamente, sabiendo que Pedrosa iba a ir a por una victoria que beneficiaba a Valentino.

Durante el Podcast MotoGP 'Por Orejas' de MotorsportNetwork, se le preguntó a Dani por aquella carrera y sus pensamientos durante las 30 vueltas (46 minutos) que estuvo girando en Cheste, si era consciente de la historia que había en esa carrera, en que venía Rossi por detrás,, en que había un piloto delante que se jugaba el título, en que el campeonato estaba en sus manos… En ganar.

"No pensé en nada, solo en ganar. En ganar. En ganar la carrera. Pienso que personalmente había tenido una temporada difícil. Tuve la operación de brazo complicada al principio del año, me perdí muchas carreras. Tenía que conseguir resultados para poder demostrar a Honda que yo seguía siendo un piloto muy bueno", confiesa con gran honestidad el #26.

"Y al final del año empecé a cosechar buenas carreras, podios, victorias, etc. De hecho, fui el piloto que consiguió más puntos en la parte final de la temporada, desde que nos fuimos a hacer la gira asiática hasta el final", dice en referencia al segundo puesto de Aragón y las victorias en Japón y Malasia.

"Empecé a tener buenas sensaciones y nunca sabes cuándo va a ser tu última victoria, así que hay que intentar ganar todas las que puedas y en aquel momento era delicado por esa situación del campeonato. En las primeras vueltas se me fueron (Lorenzo y Márquez), me sacaron ventaja y no pude hacer más que aguantar mi ritmo. Pero al final de carrera Jorge empezó a ir un poco más lento y perdió grip o algo en alguno de sus neumáticos y yo poco a poco empecé a pillarle", recuerda.

"Intenté, cuando llegué, automáticamente pasar a Marc, pero me la devolvió, me colé, me abrí mucho en una curva y ya era la última vuelta y no pude volver a atacar", añade.

"Yo sí, yo solo quería ganar la carrera, y al final me quedé con el tercer puesto", lo que dejaba a Rossi sin décima corona.