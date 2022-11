Pedrosa afinará en Jerez la KTM RC16 2023 y Acosta podría probarla

Cargar el reproductor de audio

Después de que el test oficial de pretemporada MotoGP de 2023, celebrado en Valencia la pasada semana, pusiera el cierre al trabajo de los pilotos titulares de la clase reina este año, la actividad de los equipos de pruebas se ha concentrado en el Circuito de Jerez, donde se han realizado y están programados nuevas jornadas de trabajo.

Durante esta semana, los pilotos de pruebas y desarrollo de Ducati, Michele Pirro, y Aprilia, Lorenzo Savadori, trabajaron en el trazado jerezano con los prototipos 2023 de sus respectivas fábricas, unas sesiones que se vieron condicionadas por la climatología, al celebrarse gran parte en condiciones de mojado.

Este fin de semana, desde el sábado hasta el lunes, la pista está alquilada por KTM para hacer ensayos de Moto3 y de MotoGP con Dani Pedrosa, el piloto de desarrollo de la casa austríaca. Aunque las previsiones del tiempo no son muy buenas, el tricampeón del mundo espera poder seguir con la evolución del prototipo 2023 de la RC16, que ya probaron en Valencia la pasada semana Brad Binder y Jack Miller. Pedrosa, que estuvo en los test de Valencia, no pudo finalmente subirse a la moto al no haber ninguna unidad de la última versión disponible, pero ahora dispondra de casi dos días completos para afinar la moto con la que KTM espera convertirse en uno de los desafiantes al título el próximo curso.

Más adelante, concretamente durante el mes de diciembre, HRC tiene previsto también desplazar a su unidad de pruebas hasta Jerez, donde Stefan Bradl podrá empezar a probar nuevas piezas fruto de las indicaciones de Marc Márquez tras los ensayos de Valencia.

Márquez dio unos comentarios muy concretos y Honda ha aplazado su último test del año hasta diciembre, a riesgo de que el frío y la lluvia compliquen el trabajo, para intentar tener ya alguna respuesta a las inquietudes del ocho veces campeón del mundo, que pidió al fabricante "dar dos pasos en la evolución", y espera poder contar en los test oficiales de Sepang, del 10 al 12 de febrero, con una versión casi definitiva del prototipo 2023.

Acosta podría pilotar la MotoGP

Durante el test de KTM en Jerez, está previsto que el joven piloto español Pedro Acosta tenga la oportunidad de pilotar la RC16, como adelantó Marca. El campeón del mundo de Moto3 2021, que en Valencia certificó el título de mejor debutante del año en Moto2, seguirá en la clase intermedia la próxima temporada, pero la casa de Mattighofen premiará sus buenos resultados con un pequeño test al manillar de la MotoGP.

Acosta, que tiene dos años más de contrato con KTM, supuestamente tiene el compromiso del fabricante de dar el salto a la clase reina en 2024, pero antes de eso intentará hacerse con su segunda corona mundial y primera de Moto2.

"No hay nada seguro, si el tiempo es bueno y la pista no está mojada, Pedro dará unas vueltas con la MotoGP el lunes, pero si la previsión es de lluvia, podría adelantarse un día o posponerse para más adelante", confirmaron a Motorsport.com fuentes del entorno del piloto.

Acosta cerró la temporada 2022, su segundo año en el Mundial y primero en Moto2, quinto de la general (177 punto), con tres victorias y un total de cinco podios, aunque su temporada se vio claramente condicionada por una lesión practicando motocross en junio, que le obligó a perderse varias carreras.

