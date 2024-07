Pedrosa desvela haber sufrido fatiga crónica, como Stoner, en sus últimos años en MotoGP 

El español se retiró como piloto a tiempo completo a finales de 2018, después 13 años en los que, hasta ese momento, siempre defendió los colores de Honda. A partir de entonces le reclutó KTM como puntal de su equipo de pruebas, para quien se convirtió en una pieza fundamental en las aspiraciones del fabricante austríaco de pelear por el título de la categoría de las motos pesadas.

A sus 38 años, y en una etapa de su vida bien distinta, Dani Pedrosa disfruta de su faceta como probador, que compagina con participaciones esporádicas en algún que otro gran premio, como wild card, a la vez que ejerce de analista en las retransmisiones que hace Dazn, el titular de los derechos del Mundial en España.

Hace unos días, el #26 fue el invitado de ‘Por Orejas’, el podcast especializado de Motorsport.com, en el que hizo varias confesiones desconocidas hasta el momento. Una de las más llamativas fue que el catalán tuvo que lidiar los tres últimos años hasta su retirada con fatiga crónica, la misma dolencia que afectó a Casey Stoner hasta el punto de forzar la retirada del australiano, a finales de 2012.

"Como Stoner, yo también tuve fatiga crónica en mis últimos años en MotoGP", reconocía Pedrosa, en una reflexión muy extensa y que ofrece una idea de la exigencia, mental, pero, sobre todo, física, a la que están expuestos los corredores, especialmente en la categoría de las motos pesadas.

"Los últimos dos o tres años de mi carrera estuve lidiando con eso. Lo fui estirando hasta que me di cuenta de que de allí ya no salía, y que necesitaba parar de correr", ahondaba el de Castellar del Vallès (Barcelona), a quien le costó varios años recuperarse del todo de los efectos de su dolencia: "Eso ha tardado unos tres años en ponerse a sitio".

Casey Stoner y Dani Pedrosa, Repsol Honda Team en 2012 Foto de: Repsol Media

Si tenemos en cuenta que uno de los apodos del tricampeón del mundo de 125cc (2003) y dos y medio (2004 y 2005) es 'Titanio', uno puede intuir fácilmente que su trayectoria no ha estado exenta de visitas a la enfermería y al quirófano.

"El otro día lo calculamos, el tiempo total que estuve de baja debido a lesiones, y todas las carreras en las que no pude participar por ello, y concluimos que me habría perdido unos 17 o 18 grandes premios, una temporada entera", desvelaba el de KTM, que siempre fue de lo más discreto, casi hermético, en todo lo relacionado con las consecuencias de esos infortunios que le acompañaron prácticamente desde su paso por el Campeonato de España de Velocidad (CEV).

"Cuando me retiré tuve gravísimos problemas en mi clavícula. La tenía desintegrada. Una parte de ella estaba muy maltrecha; el hueso no sanaba por sí solo. No se solidificaba y no podía soportar todas las fuerzas a las que lo sometía. Fue un proceso muy largo, y gracias a unos médicos especialistas en células madre pude resolverlo”, remachó Pedrosa.