Pedrosa: "Con solo un poco de suerte habría ganado dos títulos de MotoGP, quizá tres"

Dani Pedrosa promocionó a MotoGP de la mano de Honda en 2006, tras ganar consecutivamente tres campeonatos del mundo, uno de 125cc y dos del cuarto de litro. Desde su irrupción en la Copa Movistar y en sus años en las clases pequeñas, el campeonato vio en el español un potencial campeón de MotoGP, el Mick Doohan español.

Sin embargo, las lesiones, la mala suerte y, también, la irrupción de un piloto en el que nadie pensaba en 2006, el también español Jorge Lorenzo, que llegó a MotoGP en 2008 como bicampeón de 250cc, cerraron el paso a Pedrosa en sus ambiciones al título.

El actual piloto de pruebas y desarrollo de KTM, además de exitoso comentarista de televisión, fue el invitado estrella del Podcast 'Por Orejas', de MotorsprotNetwork y durante casi una hora dejó reflexiones muy interesantes.

Mientras Pedrosa transmitía la imagen de ser un piloto esculpido para ganar la corona, Lorenzo daba la impresión, cuando llegó al paddock del Mundial, de ser un 'perrito abandonado’. Al final fue un poco el mundo al revés, mientras el mallorquín ganó tres títulos, Pedrosa nunca lo logró, manteniendo durante años una rivalidad extrema, que ahora afortunadamente se ha reconducido.

"Creo que Jorge se merece lo que ha ganado, o sea, no le voy a quitar nada, al contrario", explica Pedrosa en el podcast. "En mi caso si hubieran salido solo un par de cosas bien, hubiera sido dos veces campeón del mundo fácilmente, quizás tres", añade.

Con la ventaja de la experiencia y la perspectiva del tiempo, Pedrosa entiende que no todo se hizo bien, de su parte, en aquel momento.

"El caso es que se me puso complicado y yo también en MotoGP cometí fallos, hicimos cosas muy bien hechas en 125 y 250, pero después no supimos adaptarnos bien al ambiente mediático, seguimos muy cerrados en lo que era el estilo que nos había funcionado en 125 y 250, pero MotoGP tiene otro aire", explica.

"Tienes que entrar en el juego mediático porque los rivales lo hacen y en ese caso estaba Valentino Rossi que indiscutiblemente ha sido un crack en esa materia. Y quieras que no, aunque tengas otro carácter, como el de Casey Stoner que también era diferente, muy cerrado como yo, hay que saber manejar un poco ese ambiente, y nosotros no lo hicimos bien. No digo que eso fuera el causante de todo, pero cuando se espera de ti algo tan difícil de conseguir y tampoco por el otro lado sabes manejar cuando las cosas van mal, se va cargando cada vez más la mochila".

Ahora que maneja el plano mediático con mucha más soltura, sobre todo en su faceta de comentarista, Pedrosa cree que le hubiera ido mejor en aquella época con "una flexibilidad mental un poco mayor para adaptarme más rápido a esas cosas", y pone un ejemplo.

"Yo siempre me he comunicado muy bien con los japoneses y he tenido siempre muy buen entendimiento con ellos para el tema de desarrollar la moto", explica.

"Sin embargo, con los periodistas, ya sea españoles o extranjeros, siempre he tenido más dificultad, no he conseguido esa buena comunicación", lamenta.

Alberto Puig y Dani Pedrosa Foto de: Repsol Media

Sin relación con su descubridor, Alberto Puig

Cuando Pedrosa habla en plural de lo que hicieron bien o mal, sobre todo en su manejo con los medios en el salto a MotoGP, se refiere al que fue su descubridor y, durante una década, su manager, Alberto Puig, actualmente aún en Honda. Una relación que terminó de manera un poco traumática.

"Hace ya mucho tiempo que no tenemos comunicación, no hablamos y ya está", explica Dani respecto a su actual relación con Puig. "Yo no tengo ningún problema con él, absolutamente. No hay mucho más que añadir, es decir, se separaron los caminos y dejamos de comunicarnos, pero todo bien por mi parte", asegura, aunque admite que, en su momento, fue una separación dura. "Sí, un poco sí. Hablo de mí, no sé cómo lo vivió él, pero en mi caso sí", confiesa el catalán, que superó con éxito ese capítulo de su vida hace ya muchos años.