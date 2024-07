Podcast MotoGP 'Por Orejas' Pedrosa: "Lo de mis fans ha sido un regalo de Dios"

El ex de Honda y, en la actualidad, piloto de pruebas y desarrollo de KTM, además de comentarista de televisión, se sometió a una batería de preguntas en el podcast de MotoGP 'Por Orejas’, que se estrena este sábado, y en el que pudo explayarse comentando diferentes temas, como los motivos y la mala suerte que le habían impedido ser campeón de la clase reina, pese a haber sumado 31 victorias durante su carrera o ser el único piloto de la historia en haber ganado, como mínimo, un gran premio durante 16 temporadas consecutivas (2002-2017).

Dani Pedrosa se retiró de la competición activa en 2018, y pese a llevar ya seis temporadas sin competir, sigue siendo uno de los pilotos con más fans, incluso más que cuando estaba en activo.

En sus contadas apariciones como wildcard (4), es siempre de los más solicitados y en la redes sociales el seguimiento que recibe es de absoluta estrella. En el Gran Premio de España de este año, su última carrera por el momento, fue el piloto con más seguidores en las gradas y, de largo, el más querido por los fans, los suyos y, también, muchos de otros corredores.

"Eso ha sido un regalo de Dios, lo de los aficionados. Ha sido una sorpresa muy gratificante, que pasen los años y sigan ahí. Cuando corrí este año en Jerez, o el año anterior, ver el cariño de la gente. Ahora también lo disfruto de otra manera, antes no prestaba atención a esto, estaba más centrado en otras cosas", admite el tricampeón.

"Ahora soy más receptivo a recibir este cariño y disfrutarlo de esa manera, y sin duda ha sido bueno, no sé, ha sido una cosa que no me esperaba que fuera tan así y sin duda un regalo muy bonito porque normalmente uno espera, cuando se retira, caer en el olvido cuando pasan los años", algo que está siendo al contrario.

Y si esa es la cara A, lo bueno, de su carrera, lo peor, sin duda, fueron las lesiones y lo que influyeron en poder ser más exitoso.

A lo largo de la charla, Dani explica algunas de sus dolencias, sobre todo en uno de sus hombros que aún a día de hoy le impide hacer vida normal. Pero lo más sorprendente es que el 'Pequeño Samurai' sufrió una dolencia que finalmente le llevaron a abandonar.

"Durante mi carrera también tuve un poco de... ¿os acordáis que Casey Stoner tenía como fatiga crónica, tenía problemas en el estómago, algo de cansancio extremo, lo que en inglés se conoce como 'burnout'. Un poco también sufrí de eso y tuve que superarlo. Los últimos dos años de mi carrera, quizá tres años, estaba así, y lo fui estirando hasta que ya dije no, de aquí no salgo entonces necesito parar y, después de retirarme, eso también ha tardado dos o tres años en ponerse a sitio", confiesa en el podcast que podrán escuchar en tus plataformas habituales o ver en YouTube a partir de este mismo sábado.