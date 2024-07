Pedrosa: "El movimiento de Márquez para estar en Ducati ha sido brillante"

El mercado de MotoGP ha vivido sus grandes episodios de la temporada 2024 en el mes de junio. Todo se precipitó durante el Gran Premio de Italia, donde Ducati pasó de elegir a Jorge Martín para su segundo asiento en el equipo oficial, a que finalmente lo fuera Marc Márquez, ante su presión durante el fin de semana y su negativa a correr en el equipo Pramac.

A ese movimiento le han sucedido varios más: la marcha de Martín a Aprilia, la de Enea Bastianini al Tech3 y al entorno de KTM, o la del propio equipo Pramac a Yamaha, al considerar que ya no encajaban en el proyecto de la casa de Borgo Panigale con la llegada del #93, aunque el Director General de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, exculpa a Márquez de todo esto.

El movimiento y todas sus consecuencias han sido analizados por muchas personas con voz autorizada para hablar de lo que pasa en la categoría reina, y uno de ellos ha sido Dani Pedrosa. El tres veces campeón del mundo comentó lo sucedido en el regreso de MotoGP con el Gran Premio de Países Bajos en DAZN, cadena de la que es uno de los principales comentaristas.

"Todo el mundo ha tenido que escoger su segunda opción, menos Márquez y Dall'Igna", fue una de las frases del #26 durante las retransmisiones, para posteriormente elogiar el movimiento del de Cervera. "Márquez estaba en Honda hace dos años. Ha pasado del equipo oficial de HRC al oficial de Ducati en menos que canta un gallo".

"Ese movimiento, rompiendo el contrato que tenía firmado con Honda, firmando uno de sólo un año en Gresini Racing, para tener ahora la moto en el equipo 'bueno', es brillante. Es difícil que se den las cosas para que eso pase así. Mérito de él y de su equipo, y de Ducati, que es quien le ha elegido", siguió.

Sin embargo, la maniobra ha tenido consecuencias negativas, al menos a corto plazo, para Martín. Aunque el de Castellar del Vallès piensa que para el madrileño puede ser bueno, ya que habría sido difícil para él estar en un lugar en el que no era el favorito para los jefes, según comenta Pedrosa, que echó la vista atrás a cuando Ducati eligió a Bastianini antes que a él.

"La cara 'mala' le toca a Jorge Martín, porque no solamente lleva este año y el pasado haciéndolo como lo ha hecho de bien, que se lo merece. Pero venía estando relegado por Enea Bastianini. ¿Es una mala noticia para Martín? Sí, en parte. No tiene lo que él inicialmente quería, que es esa Ducati roja, la oficial, la moto del momento en el equipo del momento", continuó.

"Pero, como él bien dice, si te han estado denegando esa plaza durante tiempo a pesar de los resultados que has tenido, tampoco sé si era bueno coger esa ruta aunque al final se la dieran. Si no te quieren en un sitio, también es difícil gestionarlo. Tienes que tener una mentalidad muy fuerte para estar en un sitio donde sabes que eres menos querido que otro. Le va a costar el proceso de adaptarse y digerir lo que ha pasado, pero quieras que no, a la larga también puede ser algo bueno saber que va a un sitio donde sí le quieren", detalló para finalizar el catalán.