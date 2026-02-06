Pedrosa y el mercado de fichajes de MotoGP: "Ducati ha hecho una buena maniobra..."

El mercado de fichajes de MotoGP para 2027 está tomando más protagonismo que la acción en pista, por más que la pretemporada de 2026 haya empezado recientemente gracias al test de Sepang. Aunque solo ha habido una renovación efectiva, la de Marco Bezzecchi por Aprilia, y se espera una inminente, la de Marc Márquez por Ducati, el resto de fichas se están moviendo rapidísimo en las sombras.

En Motorsport.com te contamos dos movimientos en exclusiva que tendrán lugar para el próximo curso: Fabio Quartararo dejará Yamaha para correr con la otra fábrica japonesa, Honda, y Jorge Martín tiene apalabrado su fichaje por la marca de Iwata, que reemplazará así al 'Diablo'.

Pero el terremoto también estará en Ducati. Otro movimiento en vías de confirmarse es que Pedro Acosta dejará KTM y fichará por Ducati, donde completará una dupla de lujo en el equipo oficial junto a Marc Márquez. Así, dejará sin sitio a un Pecco Bagnaia que, en el cierre de los ensayos en Sepang, pareció admitir ya que pondrá punto y final a su relación con los de Borgo Panigale.

Un mercado de fichajes tan frenético despierta pasiones entre los aficionados y en el paddock, y también opiniones de toda índole. Y una de las más valiosas es la de Dani Pedrosa, leyenda de MotoGP, actual probador de KTM y comentarista de DAZN. Precisamente, en el resumen del test de Sepang de la cadena de televisión, le preguntaron al de Castellar del Vallès sobre todos estos movimientos.

Dando por hecho que aún no están confirmados oficialmente, el #26, conocedor de lo que pasa en KTM y con Pedro Acosta, destacó especialmente "una buena maniobra" de Ducati, haciendo referencia, sin nombrarlo, a lo que pasará con el 'Tiburón de Mazarrón': "Sabíamos que se iban a mover las fichas muy pronto, pero se podría decir que ha sido [el mercado] más rápido de la historia", empezó diciendo.

"Porque que casi toda la parrilla esté hecha ya antes del primer día de test es algo inédito. ¿El cambio más suculento? No están todos confirmados. Pero bueno, sin duda el equipo Ducati ha hecho una buena maniobra", siguió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre los titulares del test de Sepang, el 'samurái' hizo un interesante balance: "Es difícil sacar conclusiones después de este test, pero uno de los titulares más obvios es, yo creo, el buen estado físico de Marc. También diría los problemas técnicos que está sufriendo Yamaha con la moto nueva, algunos problemas también similares que ha tenido Honda, y luego yo añadiría un poco de incertidumbre, en el sentido de que hay que tener paciencia. Yo creo que no todo el mundo está sacando, todavía, muchas conclusiones".

"A Aprilia la veo fuerte, al menos a Marco Bezzecchi se le ve muy mentalizado. También al equipo en general, con la puesta en escena que han hecho. Pero cuando vas a verles en pista, se les ve muy bien, de verdad que sí".

A la pregunta de si puede ganar KTM una carrera este año, Pedrosa respondió afirmativamente, y también se centró en la situación de Honda y Bagnaia, de cara a una batalla que puede ser más ajustada en la categoría reina en 2026: "Poder, poder, se puede. Después hay que cuadrar las cosas, y veremos cuánto de difíciles se ponen, con Marc en pista, con Bezzecchi fuerte, y con otros rivales que pueden dar sorpresas. Pero se está trabajando desde el equipo para que Pedro tenga la opción de ganar alguna carrera".

"Las Honda han dado un gran paso adelante, por lo que se ve, al menos en vuelta rápida, y también en velocidad punta. Algo han hecho, sin duda, en el motor. Se está demostrando que los tiempos les están saliendo".

"Yo creo que va a haber un poco más de rivalidad, e incertidumbre en las primeras carreras. Hay pilotos que aún estarán buscando su puesta a punto, y coincidirá en algunos que, en algún circuito, el set-up va mejor que en otros, y las cosas estarán más apretadas. Sin duda, aquellos que están con la mentalidad [de luchar por] el campeonato del mundo, como Marc o Bezzecchi, estarán muy fuertes. La incógnita es ver si Pecco Bagnaia, este año, consigue ser más competitivo que en 2025. Viéndole en pista, se le ve bien. Podría ser que empezara de nuevo el año con buen ritmo", finalizó.

