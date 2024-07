Pedrosa: "Márquez lo ha aplastado todo para tener la moto ganadora"

El grave accidente que sufrió Marc Márquez en 2020 pilló a Dani Pedrosa ya fuera de Honda, retirado y trabajando para KTM, un fabricante rival. El #26 había conocido al que fuera durante seis años su compañero de equipo en la cresta de la ola, ganando hasta cinco campeonatos en ese periodo, sin dejar ni las migajas para sus rivales.

Tras los años de gloria, a Márquez le tocó vivir una grave lesión en el brazo, acompañado del bajón de rendimiento de las motos de Tokio, un calvario que Pedrosa no ha vivido tan de cerca.

Pese a conocer bien a Marc, a Dani le ha llamado poderosamente la atención como en menos de un año ha pasado de estar viviendo su peor momento y pensar en la retirada, a asegurarse un puesto en el equipo oficial de Ducati.

"El otro día (Márquez) me sorprendió porque dijo en sus declaraciones, en Assen el jueves, que estuvo a punto de retirarse, y esa percepción nunca me había llegado, lo de que se iba a retirar. Sí que entendía que no podía seguir en aquella situación (con Honda), pero eso es normal, entender que cualquier piloto que quiere ser ganador no puede permanecer muchos años en esa situación tan mala, como ahora le puede estar sucediendo a Joan Mir", explicó Pedrosa en el Podcast MotoGP 'Por Orejas', que se estrenará en los próximo días en las plataformas habituales y en el canal de YouTube de Motorsport .com en español.

Dani Pedrosa cree que Marc Márquez ha pasado por encima de todo para conseguir tener la moto ganadora Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me sorprendió cuando dijo que se iba a retirar. En cualquier caso, la habilidad que ha tenido para darle la vuelta a la tortilla es impresionante. Porque tienes a Jorge Martín, que ha hecho todo y más para merecer esa moto (Ducati). Quiero pensar que más no podía hacer", en referencia al madrileño.

"Entonces, bueno, no sé cuáles son las armas que ha usado (Márquez), ni cuáles son las estrategias que ha habido detrás, las desconozco, pero en cualquier caso ha pasado de estar en la moto que tenía en Honda oficial a, en nada y menos, a estar ya en la moto factory que toca. Y eso es difícil", explica Dani.

De alguna manera, con esta maniobra Márquez ha recordado un poco a Valentino Rossi, capaz de manejar el mercado y a las fábricas a su favor.

"Yo no sé si he entendido la pregunta, pero yo creo que en el caso de Valentino sus movimientos siempre los ha hecho un poco más con el corazón, con un poco más de amor, con un poco más de cariño con la marca, con tener esa sintonía con lo que hacía. Yo creo que Marc Márquez está haciendo ese cambio pasando por encima de todo, aplastando todo lo que… todo lo que haga falta", valora el tricampeón.

"Marc ha dicho 'yo tengo que estar en ese sitio', entonces eso lo puedes ver como algo bueno, decir este tío quiere ganar sí o sí y le honra lo que está haciendo. Y de la misma manera puedes pensar lo contrario. Porque no sé cómo va a quedar el tema de Red Bull (patrocinador personal de Marc), porque el tema de Honda ya hemos visto que ha quedado atrás, y hay muchas cosas por el medio que te han acompañado durante este tiempo, mecánicos y todo eso, que él ha preferido tener la moto ganadora, que continuar con todas estas relaciones que he tenido durante tantos años. Y eso hay personas que lo pueden ver como algo bueno y otras que lo puede ver como algo malo", sigue el #26.

"En referencia a la pregunta de la comparación con Valentino, esos cambios que él tuvo, pienso que siempre los hizo más por lo que sentía con el corazón que por escoger, sí o sí, la moto ganadora", zanja el catalán.