Pedrosa y Lorenzo recuerdan sus diferencias: "Me motivaba tener un enemigo"

La retirada de Rossi al término del curso 2021 puso fin a una era del motociclismo que quedará para los anales de la historia. Por un periodo aproximado de quince años, las carreras de MotoGP se repartieron entre los que se terminaron conociendo como 'Los cuatro fantásticos', a saber: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Casey Stoner.

Este cuarteto, todos de la misma generación (salvo el #46), dominaron con mano de hierro la 'era 800cc' de MotoGP, y elevaron el interés por el deporte en muchos países.

Los piques, batallas y cruces de declaraciones se volvieron una constante, en una época en la que la parrilla se distinguía por las rivalidades entre pilotos.

Una de esas rivalidades más recordadas es la que separó a Dani Pedrosa y a Jorge Lorenzo durante gran parte de sus carreras deportivas.

Ambos españoles mantuvieron diferencias y encontronazos prácticamente desde la primera vez que coincidieron en pista, y se volvieron irreconciliables en 250cc, donde ambos lucharon por el título.

La situación se volvió insostenible con la llegada del mallorquín a MotoGP, hasta el punto de que Juan Carlos I, monarca español en aquel momento, obligó a ambos pilotos a darse la mano durante la celebración del Gran Premio de España.

Es uno de los temas que aborda la serie de reportajes 'Cuatro tiempos', producida por DAZN. "[Los problemas] ya venían de mucho antes", revela Dani Pedrosa.

"Yo sabía de él, él sabía de mí, los dos teníamos una condición particular, teníamos que buscar nuestro hueco. Yo quería ser piloto, tenía que ganarme el ser un piloto profesional, seguro que igual que él [...]".

"En 125cc ya veníamos 'picados' aunque no tuviéramos grandes momentos en pista o por un campeonato. Luego, en 250cc, tuvimos ya más pique en pista. Al final, en ese momento yo estaba dominando la categoría, él venía para quitarme ese sitio y ahí empezaba la lucha más dura”, comenta el de Castellar del Vallès.

Lorenzo, por su parte, dijo que era una rivalidad "buscada", ya que le ayudaba a ser mejor piloto. "Me motivaba tener un enemigo", comenta el expiloto, aunque añade que ese tipo de relaciones no pueden crearse de la nada. "No se puede forzar, es así.

Precisamente, parece que el MotoGP actual está empezando a notar la falta de esas rivalidades que antes conseguían levantaban pasiones. Una mejor relación entre todos los pilotos de la categoría y la aparente bajada del interés por el deporte han coincidido en el tiempo, y Lorenzo asegura que ambos eventos guardan correlación.

"Seguramente lo de Instagram, ponerse likes y todo eso de llevarse bien todos ha afectado, porque antes no había redes sociales, pero vende menos. La gente lo que quiere es ver rivalidad, que haya pique… Es lo que les mantiene pendientes", asegura el #99.

"Tampoco puedes crear una rivalidad de la nada, eso tiene que ser algo real. A mí no me gustaba, y yo no le gustaba a él. Así fue la historia".

De todas formas, Pedrosa y Lorenzo terminaron por tragarse sus diferencias, y aunque nunca llegaron a ser mejores amigos ni a compartir más momentos de los necesarios, sí supieron mantener una relación cordial tanto en la pista como fuera de ella.

