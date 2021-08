KTM deja la puerta abierta a un nuevo wild card de Pedrosa en Misano

Pedrosa, que lleva retirado desde noviembre de 2018, reapareció el pasado fin de semana como piloto invitado de KTM en el Gran Premio de Estiria, culminando una actuación más que decente y acabando la carrera entre los 10 primeros.

El corredor catalán aseguró el sábado que ya había visto "lo que quería ver”, en referencia a que ya había logrado su objetivo como piloto de test y desarrollo, el motivo que le había llevado a volver a subirse a la moto en un fin de semana de carreras.

El domingo, tras acabar 10º, el de KTM insistió en que no creía que pudieran "mejorar nada [en la moto] desde ahora hasta la próxima fecha en la que podríamos llevar a cabo otro wild card”, cerrando de alguna manera la puerta a volver a competir este año.

Sin embargo, en KTM trabajan rápido en el desarrollo y podrían introducir alguna novedad que volviera a motivar al menudo corredor de Castellar del Vallés tras el exitoso fin de semana austríaco.

De hecho, inicialmente la previsión era de que Pedrosa hiciera el ‘comodín’ en el Gran Premio de San Marino (19 de septiembre) y en KTM no descartan que se mantenga esa posibilidad.

“Para nosotros era secundario en qué gran premio iba a correr (Pedrosa), por supuesto que era mejor hacerlo en Spielberg que en Misano, pero de no haber estado la moto a punto, habríamos esperado”, dijo Pit Beirer, director deportivo de KTM, la pasada semana en una entrevista con la edición alemana de Motorsport.com.

El ejecutivo de la casa de Mattighofen no descartó que, pese a correr en el Red Bull Ring, Dani tenga una nueva aparición.

“Podría estar de nuevo en Misano, aún está abierto si va a correr allí. No hay un calendario de carreras establecido para Dani, hay un programa de trabajo mensual. Los resultados del trabajo de cada mes determinan lo que se hará el mes siguiente”, argumentó el ex piloto de motocross.

“Si Pedrosa decide que ya no quiere correr en Misano, no habrá problema para nosotros. Pero si, en cambio, disfruta de la experiencia de Spielberg y quiere volver a correr, seremos felices. No hay que dar mayor importancia a si quiere hacerlo o no, Dani es muy importante para nosotros, corra o no corra carreras”, añadió.

Trabajo de desarrollo y excelente resultado al margen, Pedrosa protagonizó una caída en la primera salida del Gran Premio de Estiria que provocó el accidente de Lorenzo Savadori y el incendio de las motos de ambos pilotos, teniendo que mostrar los comisarios bandera roja y retrasarse el reinicio de la carrera casi 40 minutos para despejar la pista.

El catalán se llevó un susto mayúsculo y en el equipo, incluso, le propusieron no salir a la segunda carrera si así lo prefería.

“En el box me preguntaron si quería salir, y yo les dije que sí, que me lo tomaría con calma, pero que sí”, admitió el piloto español.

“Me asusté porque nunca vi una situación así en toda mi carrera. Ver pasar todas las motos fue un shock”.

Un incidente que, posiblemente, no sume a la hora de tomar la decisión de volver a aparecer como wild card en apenas cinco semanas durante el Gran Premio de Misano.

Las fotos del accidentado regreso de Dani Pedrosa a MotoGP

