Pedrosa: “Si KTM necesita que haga un wild card, se hablará”

El español se retiró a final de 2018 tras 13 años en MotoGP y otros cinco en las categorías menores, en las que consiguió tres títulos mundiales. Con 54, el español es uno de los ocho pilotos con más victorias de la historia, y el que más carreras de MotoGP ha ganado (31) sin haber logrado el campeonato.

Durante 16 temporadas seguidas, entre 2002 y 2017, el ahora piloto probador de KTM logró ganar una carrera, como mínimo, cada año, superando las marcas de Valentino Rossi (14 años), Giacomo Agostini (12) o Jorge Lorenzo (11).

Con la temporada momentáneamente suspendida, la plataforma de streaming DAZN está emitiendo carreras antiguas comentadas por sus protagonistas. Este domingo le tocó el turno al Gran Premio de España de 2017, la penúltima victoria de Dani Pedrosa como piloto en activo.

Durante la carrera, el probador de KTM abordó diversos temas, entre ellos la posible reaparición como wild card, una opción que siempre descartó, que sigue siendo muy difícil de que se produzca pero que, por primera vez, Dani no rechazó categóricamente.

Haciendo un paralelismo con Lorenzo, ahora probador de Yamaha que anunció su intención de correr este año como invitado, Dani indicó que “la situación es muy diferente”, en referencia a Jorge.

“No sé cuales son sus motivos, si es para probar cosas o es un tema personal de querer correr una carrera, o las dos cosas. Pero está claro que es diferente salir con una moto en la que ya va todo y solo tienes que aprenderte el circuito. Sin embargo, para el campeonato y la afición es bueno volver a ver correr a Jorge”.

Lógicamente, sería bueno volver a ver a Lorenzo correr, pero también ver a Dani.

“De momento no se me ha pasado por la cabeza. La moto (KTM) necesita que se trabaje en ella, estamos probando piezas sueltas y en carrera no es aún el momento; a no ser que llegues con una moto del año siguiente que sí vaya bien probarla en situaciones que solo se dan durante un gran premio, entonces sí”, abrió Dani la puerta a un posible wild card en el futuro, si se dieran las condiciones y KTM lo necesitara.

La remota posibilidad de que, en un futuro, Pedrosa y Lorenzo coincidieran en una misma carrera como invitados, sería espectacular.

“Que coincidamos va a ser más difícil. En principio no voy a volver, no es lo que va con el proyecto KTM, pero si se considera en un momento dado que es beneficioso para el desarrollo [de la moto], se hablará”, zanjó el de Castellar.

